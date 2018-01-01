Гвардіола: Розклад матчів в АПЛ - це катастрофа для гравців

Гравці отримають свій відпочинок ближче до кінця січня

Наставник «Манчестер Сіті» Жузеп Гвардіола не в захваті від святкового календаря в чемпіонаті Англії, однак розуміє, що АПЛ нічого змінювати не буде. Такий жорсткий розклад на традиційний для Англії Boxing Day часто призводить до травм. Днями серйозне пошкодження отримав провідний форвард Габріель Жезус, а також проблеми зі здоров'ям



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Жузеп Гвардіола. Фото: Getty Images

Гравці отримають свій відпочинок ближче до кінця січня

Наставник «Манчестер Сіті» Жузеп Гвардіола не в захваті від святкового календаря в чемпіонаті Англії, однак розуміє, що АПЛ нічого змінювати не буде.

Такий жорсткий розклад на традиційний для Англії Boxing Day часто призводить до травм. Днями серйозне пошкодження отримав провідний форвард Габріель Жезус, а також проблеми зі здоров'ям має півзахисник Кевін Де Брейне.

«Хтось стверджує, що такий розклад може бути навіть корисним для гравців у фізичному плані. Однак це не так. Такий графік - це катастрофа для будь-якого футболіста», - цитує Гвардіолу BBC.

При цьому наставник не вірить, що його думка здатна змінити ситуацію і призведе до запровадження зимової паузи в АПЛ.

«Це англійські традиції, мені залишається тільки звикнути. Так склалася ситуація. Чи вірю я, що якщо висловлю свою думку, то щось зміниться? Я можу говорити, але не думаю, що керівництво чемпіонату змінить свою точку зору. Без шансів», - додав Гвардіола.

Зазначимо, що зимові паузи зараз якраз проходять в чемпіонатах Німеччини, Іспанії та Франції.

А ось в Італії вирішили брати приклад з Англії і провели різдвяні і новорічні тури в Серії A, а також ряд поєдинків в Кубку Італії.

У Лізі вважають, що гра на свята приверне більше уваги глядачів як на стадіонах, так і в плані рейтингу телевізійних трансляцій, а гравці отримають свій відпочинок ближче до кінця січня.

Джерело: sportarena.com