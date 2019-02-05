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    Гвоздик може провести бій з Альваресом у червні

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    Олександр Гвоздик чекає на наступного суперника - Гвоздик може провести бій з Альваресом у червні
    Олександр Гвоздик чекає на наступного суперника
    Фото - Інстаграм Гвоздика

    У чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі з’явився ще один претендент на поєдинок

    Канадський менеджер Гері Фрідмен, серед клієнтів якого інший український Олександр Тесленко, заявив, що в червні Олександр Гвоздик може вийти в бою проти Елейдера Альвареса.

    Після поразки від Ковальова колумбійський боксер зазнав серйозного фінансового удару, адже втратив контракт з компанією Top Rank. Тренер Альвареса Марк Ремсей хоче, щоб його підопічний якнайшвидше повернувся в ринг і назвав саме червень як можливий місяць наступного бою.

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    Утім, Олександру Гвоздику спершу доведеться провести добровільний захист титулу WBC 30 березня в Філадельфії, а потім дати бій обов’язковому претенденту американцю Маркусу Брауну.

    Нагадаємо, що рік тому Елейдер Альварес відмовився від бою проти українського боксера за пояс «тимчасового» чемпіонату світу за версією WBC.

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