Гвоздик може провести бій з Альваресом у червні



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Олександр Гвоздик чекає на наступного суперника Фото - Інстаграм Гвоздика

У чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі з’явився ще один претендент на поєдинок

Канадський менеджер Гері Фрідмен, серед клієнтів якого інший український Олександр Тесленко, заявив, що в червні Олександр Гвоздик може вийти в бою проти Елейдера Альвареса.

Після поразки від Ковальова колумбійський боксер зазнав серйозного фінансового удару, адже втратив контракт з компанією Top Rank. Тренер Альвареса Марк Ремсей хоче, щоб його підопічний якнайшвидше повернувся в ринг і назвав саме червень як можливий місяць наступного бою.

Утім, Олександру Гвоздику спершу доведеться провести добровільний захист титулу WBC 30 березня в Філадельфії, а потім дати бій обов’язковому претенденту американцю Маркусу Брауну.

Нагадаємо, що рік тому Елейдер Альварес відмовився від бою проти українського боксера за пояс «тимчасового» чемпіонату світу за версією WBC.