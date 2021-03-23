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    Хабіба Нурмагомедова виключили з усіх рейтингів UFC

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    Хабіб Нурмагомедов пішов непереможеним - Хабіба Нурмагомедова виключили з усіх рейтингів UFC
    Хабіб Нурмагомедов пішов непереможеним
    фото з відкритих джерел

    Дагестанський боксер змішаних єдиноборств заявив про завершення кар’єри

    Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов виключений з рейтингів промоції. Бійця прибрали зі списків після того, як він офіційно оголосив про завершення кар'єри.

    У рейтингу найкращих бійців незалежно від вагових категорій Хабіб йшов на першому місці. Тепер на перший рядок повернувся Джон Джонс. Американський екс-чемпіон в напівважкій вазі довгий час лідирував в рейтингу P4P, але Нурмагомедов змістив його після перемоги над Джастіном Гетжі.

    У рейтингу легкої ваги більше немає чемпіона – він визначиться 16 травня на турнірі UFC 262 в поєдинку між Чарльзом Олівейрою (3-й номер) і Майклом Чендлером (5-й). Лідирує в дивізіоні, як і раніше, Дастін Порье.

    Нурмагомедов заявив про завершення кар’єри в жовтні 2020 року. В березні 2021-го він підтвердив, що не повернеться в Октагон і звільнить чемпіонський пояс.

    Хабіб Нурмагомедов перший професійний поєдинок провів у Полтаві, де й досі живуть його близькі родичі. В Києві він став чемпіоном світу з бойового самбо і уклав контракт зі столичним клубом. Виступав за нього в Сімферополі й Одесі, де на нього і звернули увагу представники UFC.

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    Теги: MMA / UFC Хабіб Нурмагомедов
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