Хабіба Нурмагомедова виключили з усіх рейтингів UFC

Дагестанський боксер змішаних єдиноборств заявив про завершення кар’єри

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов виключений з рейтингів промоції. Бійця прибрали зі списків після того, як він офіційно оголосив про завершення кар'єри.

У рейтингу найкращих бійців незалежно від вагових категорій Хабіб йшов на першому місці. Тепер на перший рядок повернувся Джон Джонс. Американський екс-чемпіон в напівважкій вазі довгий час лідирував в рейтингу P4P, але Нурмагомедов змістив його після перемоги над Джастіном Гетжі.

У рейтингу легкої ваги більше немає чемпіона – він визначиться 16 травня на турнірі UFC 262 в поєдинку між Чарльзом Олівейрою (3-й номер) і Майклом Чендлером (5-й). Лідирує в дивізіоні, як і раніше, Дастін Порье.

Нурмагомедов заявив про завершення кар’єри в жовтні 2020 року. В березні 2021-го він підтвердив, що не повернеться в Октагон і звільнить чемпіонський пояс.

Хабіб Нурмагомедов перший професійний поєдинок провів у Полтаві, де й досі живуть його близькі родичі. В Києві він став чемпіоном світу з бойового самбо і уклав контракт зі столичним клубом. Виступав за нього в Сімферополі й Одесі, де на нього і звернули увагу представники UFC.