Ліга змішаних єдиноборств готова організувати кулачний бій для Берінчика

Український боксер кинув виклик бійцю UFC Артему Лобову

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик яскраво захистив титул в поєдинку з чилійцем Хосе Санчесом. Після бою українець кинув виклик ірландському бійцю UFC Артему Лобову організувати кулачний бій. Потенційний суперник дав згоду.

«Мені набридло битися в перчатках. Хотів би спробувати себе в новому амплуа. Сразитися на кулаках. Це зараз модно. Тож ласкаво просимо на махач. У меня 500 вуличних боїв. Мені нема чого боятися», - сказав після бою Берінчик.

За кілька годин відгукнулася й ліга змішаних єдиноборств WWFC, яка висловила готовність здійснити бажання спортсменів.

«Ми готові організувати цей історичний поєдинок + PPV між Денисом Берінчиком та Артемом Лобовим на голих кулаках», – йдеться в пості WWFC в Instagram.

Лобов раніше виступав на турнірі кулачних боїв Bare Knuckle FC в легкій та напівлегкій вагових категоріях.

Для Берінчика перемога над Санчесом стала 15-ю у професійній боксерській кар’єрі.