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    Ліга змішаних єдиноборств готова організувати кулачний бій для Берінчика

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    Денис Берінчик хоче побитися на кулаках - Ліга змішаних єдиноборств готова організувати кулачний бій для Берінчика
    Денис Берінчик хоче побитися на кулаках
    фото з відкритих джерел

    Український боксер кинув виклик бійцю UFC Артему Лобову

    Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик яскраво захистив титул в поєдинку з чилійцем Хосе Санчесом. Після бою українець кинув виклик ірландському бійцю UFC Артему Лобову організувати кулачний бій. Потенційний суперник дав згоду.

    «Мені набридло битися в перчатках. Хотів би спробувати себе в новому амплуа. Сразитися на кулаках. Це зараз модно. Тож ласкаво просимо на махач. У меня 500 вуличних боїв. Мені нема чого боятися», - сказав після бою Берінчик.

    За кілька годин відгукнулася й ліга змішаних єдиноборств WWFC, яка висловила готовність здійснити бажання спортсменів.

    «Ми готові організувати цей історичний поєдинок + PPV між Денисом Берінчиком та Артемом Лобовим на голих кулаках», – йдеться в пості WWFC в Instagram.

    Лобов раніше виступав на турнірі кулачних боїв Bare Knuckle FC в легкій та напівлегкій вагових категоріях.

    Для Берінчика перемога над Санчесом стала 15-ю у професійній боксерській кар’єрі.

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      Теги: бокс MMA / UFC
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