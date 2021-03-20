Тренер Хабіба сфотографувався у футболці з надписом «Україна»

Батько Нурмагомедова вчився в Полтавському кооперативному інституті

Головний тренер залу АКА Хав'єр Мендес, відомий по роботі з колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим, розмістив на своїй сторінці в «сторіз» власне фото. На ній він стоїть спиною до камери. На фахівця надіта футболка з написом «Україна».

Перший професійний поєдинок в змішаних єдиноборствах Хабіб Нурмагомедов провів в Україні на турнірі в Полтаві. Всього на нашій території на рахунку Хабіба чотири поєдинки. Його батько, Абдулманап, в минулому також проживав в Україні, навчаючись в Полтавському кооперативному інституті.

19 березня, Хабіб Нурмагомедов офіційно підтвердив рішення про завершення спортивної кар'єри. Нового чемпіона UFC у легкій вазі визначать Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер.