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    Тренер Хабіба сфотографувався у футболці з надписом «Україна»

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    Хабіб Нурмагомедов і Хав'єр Мендес - Тренер Хабіба сфотографувався у футболці з надписом «Україна»
    Хабіб Нурмагомедов і Хав'єр Мендес
    фото з відкритих джерел

    Батько Нурмагомедова вчився в Полтавському кооперативному інституті

    Головний тренер залу АКА Хав'єр Мендес, відомий по роботі з колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим, розмістив на своїй сторінці в «сторіз» власне фото. На ній він стоїть спиною до камери. На фахівця надіта футболка з написом «Україна».

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    Перший професійний поєдинок в змішаних єдиноборствах Хабіб Нурмагомедов провів в Україні на турнірі в Полтаві. Всього на нашій території на рахунку Хабіба чотири поєдинки. Його батько, Абдулманап, в минулому також проживав в Україні, навчаючись в Полтавському кооперативному інституті.

    19 березня, Хабіб Нурмагомедов офіційно підтвердив рішення про завершення спортивної кар'єри. Нового чемпіона UFC у легкій вазі визначать Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер.

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      Теги: Хабіб Нурмагомедов
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