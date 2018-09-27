Хачеріді ризикує пропустити жовтневий збір збірної України



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Євген Хачеріді

Українець отримав травму у матчі Кубка Греції

Захисник грецького ПАОКа і збірної України Євген Хачеріді отримав пошкодження в домашньому матчі Кубка Греції проти «Аріса» (1:1).

Про це повідомляється на сайті клубу з міста Салонікі.

В одному з ігрових епізодів українець зіткнувся головою з суперником, після чого був замінений.

Про характер травми не повідомляється. Деталі стануть відомі після того, як футболіст пройде медичне обстеження.

Таким чином, під питанням залишається участь Хачеріді в найближчих матчах збірної України, які відбудуться в жовтні.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко на жовтневий збір викликав вісім легіонерів, ще четверо футболістів потрапили до резервного списку.

10 жовтня Україна проведе товариський матч з Італією, 16 жовтня - зіграє з Чехією в Лізі націй.

Джерело: РБК-Україна