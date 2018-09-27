Хачеріді ризикує пропустити жовтневий збір збірної України
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Українець отримав травму у матчі Кубка Греції
Захисник грецького ПАОКа і збірної України Євген Хачеріді отримав пошкодження в домашньому матчі Кубка Греції проти «Аріса» (1:1).
Про це повідомляється на сайті клубу з міста Салонікі.
В одному з ігрових епізодів українець зіткнувся головою з суперником, після чого був замінений.
Про характер травми не повідомляється. Деталі стануть відомі після того, як футболіст пройде медичне обстеження.
Таким чином, під питанням залишається участь Хачеріді в найближчих матчах збірної України, які відбудуться в жовтні.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко на жовтневий збір викликав вісім легіонерів, ще четверо футболістів потрапили до резервного списку.
10 жовтня Україна проведе товариський матч з Італією, 16 жовтня - зіграє з Чехією в Лізі націй.
Джерело: РБК-Україна