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    Хачеріді ризикує пропустити жовтневий збір збірної України

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    Євген Хачеріді - Хачеріді ризикує пропустити жовтневий збір збірної України
    Євген Хачеріді

    Українець отримав травму у матчі Кубка Греції

    Захисник грецького ПАОКа і збірної України Євген Хачеріді отримав пошкодження в домашньому матчі Кубка Греції проти «Аріса» (1:1).

    Про це повідомляється на сайті клубу з міста Салонікі.

    В одному з ігрових епізодів українець зіткнувся головою з суперником, після чого був замінений.

    Про характер травми не повідомляється. Деталі стануть відомі після того, як футболіст пройде медичне обстеження.

    Таким чином, під питанням залишається участь Хачеріді в найближчих матчах збірної України, які відбудуться в жовтні.

    Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко на жовтневий збір викликав вісім легіонерів, ще четверо футболістів потрапили до резервного списку.

    10 жовтня Україна проведе товариський матч з Італією, 16 жовтня - зіграє з Чехією в Лізі націй.

    Джерело: РБК-Україна

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