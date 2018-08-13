Хацкевич анонсував, що «Динамо» будуватиме гру зі «Славією» інакше, ніж у Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Наставник відповів на запитання журналістів напередодні матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич відвідав традиційну передматчеву прес-конференцію напередодні другої гри проти «Славії» у межах Ліги чемпіонів.

За його словами, новачки команди будуть грати тоді, коли вони будуть готові, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Те, що до нас прийшли кваліфіковані футболісти – це правда. Але вони прийшли з інших країн, з інших чемпіонатів. Їм потрібен час на адаптацію, для розуміння наших принципів. Будь-яким футболістам потрібен, а особливо гравцям з Бразилії», - сказав він.

Щодо матчу проти чеської команди, то Хацкевич зауважив, що «Динамо» треба жалити суперника в атаці та бути агресивнішими.

«Думки про перевагу домашнього поля після голу на чужому, думки про гру на утримання рахунку мають відійти на другий план. Ми будемо будувати гру інакше, ніж у Чехії. Ми зробили висновки по першій грі», - зауважив наставник.

«Наразі наша ціль – пройти найближчого суперника, і вже далі будемо боротися за вихід в основну сітку», - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 14 серпня, о 19:30.

Додамо, що гравці «Славії» впевнені у своїх силах і вірять, що пройдуть «Динамо» у Лізі чемпіонів.