Хацкевич анонсував, що «Динамо» будуватиме гру зі «Славією» інакше, ніж у Чехії
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Наставник відповів на запитання журналістів напередодні матчу Ліги чемпіонів
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич відвідав традиційну передматчеву прес-конференцію напередодні другої гри проти «Славії» у межах Ліги чемпіонів.
За його словами, новачки команди будуть грати тоді, коли вони будуть готові, інформує офіційний сайт київського клубу.
«Те, що до нас прийшли кваліфіковані футболісти – це правда. Але вони прийшли з інших країн, з інших чемпіонатів. Їм потрібен час на адаптацію, для розуміння наших принципів. Будь-яким футболістам потрібен, а особливо гравцям з Бразилії», - сказав він.
Щодо матчу проти чеської команди, то Хацкевич зауважив, що «Динамо» треба жалити суперника в атаці та бути агресивнішими.
«Думки про перевагу домашнього поля після голу на чужому, думки про гру на утримання рахунку мають відійти на другий план. Ми будемо будувати гру інакше, ніж у Чехії. Ми зробили висновки по першій грі», - зауважив наставник.
«Наразі наша ціль – пройти найближчого суперника, і вже далі будемо боротися за вихід в основну сітку», - підсумував Хацкевич.
Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 14 серпня, о 19:30.
Додамо, що гравці «Славії» впевнені у своїх силах і вірять, що пройдуть «Динамо» у Лізі чемпіонів.