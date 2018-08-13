Гравці «Славії» впевнені у своїх силах і вірять, що пройдуть «Динамо» у Лізі чемпіонів



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Мілан Шкода

Зокрема, форвард Мілан Шкода поділився очікуваннями від поєдинку

Нападник «Славії» Мілан Шкода розповів про майбутній поєдинок з «Динамо» на передматчевій прес-конференції.

Захід відбувся у понеділок, 13 серпня, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Я вірю у нашу команду, що ми віддамо всі сили та доб'ємося позитивного результату. Серія пенальті? Так, ми розглядаємо цей варіант, але це не проблема, і ми готові», - сказав він.

«Відчуваю себе впевнено, вірю у команду, і хотілося б побачити голи і від себе у тому числі», - додав футболіст.

Шкода очікує, що буде інтенсивна гра в активних атаках з обох сторін.

«Ми впевнені у своїх силах. Гравці «Динамо»? Без імен, але є три людини, до яких ми будемо окремо готуватися. «Динамо» дуже сильно грає в обороні, і я сподіваюся, що нам вдасться завтра обійти їх оборону», - підсумував гравець.

Нагадаємо, УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на матчі «Динамо» - «Славія» у Києві.

Окрім того, букмекери вважають «Динамо» фаворитом у матчі Ліги чемпіонів зі «Славією».