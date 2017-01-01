Хацкевич: Другий тайм продемонстрував, що ми були набагато сильніші в цій грі

Наставник столичного клубу прокоментував розгромну перемогу над «Маріуполем»

Гол в роздягальну додав упевненості гравцям «Динамо» у грі з «Маріуполем». Про це заявив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич. «Може здатися, що гра давалася нам легко – активно розпочали поєдинок, створили багато моментів біля воріт суперника в перші 20 хвилин Але потім одна помилка в обороні,



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Олександр Хацкевич

Наставник столичного клубу прокоментував розгромну перемогу над «Маріуполем»

Гол в роздягальну додав упевненості гравцям «Динамо» у грі з «Маріуполем».

Про це заявив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич.

«Може здатися, що гра давалася нам легко – активно розпочали поєдинок, створили багато моментів біля воріт суперника в перші 20 хвилин Але потім одна помилка в обороні, яку, на щастя, нам швидко вдалося виправити, після чого повністю домінували на пол»", - зазначив він.

«Другий м’яч, як кажуть, у роздягальню, додав упевненості, а другий тайм продемонстрував, що ми були набагато сильніші в цій грі», - підкреслив Хацкевич, слова якого наводить прес-служба «Динамо».

Нагадаємо, «Динамо» здобуло перемогу з рахунком 5:1.