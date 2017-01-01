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    Хацкевич: Другий тайм продемонстрував, що ми були набагато сильніші в цій грі

    Наставник столичного клубу прокоментував розгромну перемогу над «Маріуполем»
    Гол в роздягальну додав упевненості гравцям «Динамо» у грі з «Маріуполем». Про це заявив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич. «Може здатися, що гра давалася нам легко – активно розпочали поєдинок, створили багато моментів біля воріт суперника в перші 20 хвилин Але потім одна помилка в обороні,
    • Сьогодні, 08:30
    • Розсилка
    Олександр Хацкевич
    Олександр Хацкевич

    Наставник столичного клубу прокоментував розгромну перемогу над «Маріуполем»

    Гол в роздягальну додав упевненості гравцям «Динамо» у грі з «Маріуполем».

    Про це заявив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич.

    «Може здатися, що гра давалася нам легко – активно розпочали поєдинок, створили багато моментів біля воріт суперника в перші 20 хвилин Але потім одна помилка в обороні, яку, на щастя, нам швидко вдалося виправити, після чого повністю домінували на пол»", - зазначив він.

    «Другий м’яч, як кажуть, у роздягальню, додав упевненості, а другий тайм продемонстрував, що ми були набагато сильніші в цій грі», - підкреслив Хацкевич, слова якого наводить прес-служба «Динамо».

    Нагадаємо, «Динамо» здобуло перемогу з рахунком 5:1.

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