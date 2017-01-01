Хацкевич: Другий тайм продемонстрував, що ми були набагато сильніші в цій грі
- Сьогодні, 08:30
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Розсилка
Олександр Хацкевич
Наставник столичного клубу прокоментував розгромну перемогу над «Маріуполем»
Гол в роздягальну додав упевненості гравцям «Динамо» у грі з «Маріуполем».
Про це заявив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич.
«Може здатися, що гра давалася нам легко – активно розпочали поєдинок, створили багато моментів біля воріт суперника в перші 20 хвилин Але потім одна помилка в обороні, яку, на щастя, нам швидко вдалося виправити, після чого повністю домінували на пол»", - зазначив він.
«Другий м’яч, як кажуть, у роздягальню, додав упевненості, а другий тайм продемонстрував, що ми були набагато сильніші в цій грі», - підкреслив Хацкевич, слова якого наводить прес-служба «Динамо».
Нагадаємо, «Динамо» здобуло перемогу з рахунком 5:1.