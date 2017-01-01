Хацкевич: Ми можемо грати в Лізі чемпіонів, але що ми там будемо робити?

Наставник «Динамо» прокоментував перемогу над «Партизаном» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи

Прес-конференція головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича після перемоги над «Партизаном» (4:1) у заключному турі групового етапу Ліги Європи УЄФА. - Рахунок на табло відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Наша команда заслуговує за сьогоднішню гру найтепліших слів. Ми завершили цю єврокубкову осінь і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич

Наставник «Динамо» прокоментував перемогу над «Партизаном» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи

Прес-конференція головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича після перемоги над «Партизаном» (4:1) у заключному турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.

- Рахунок на табло відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Наша команда заслуговує за сьогоднішню гру найтепліших слів. Ми завершили цю єврокубкову осінь і хорошою грою, і хорошим результатом. Дякую за це хлопцям. Величезна подяка нашим уболівальникам, нашим фанатам, які підтримували нас у домашніх іграх протягом сезону. Чекаємо на них у Олександрії.

- Як би ви оцінили загалом виступ команди у груповому турнірі? З одного боку, «Динамо» достроково, за два тури, забезпечило собі вихід до плей-оф, з іншого – були провальні відрізки…

- Загалом я дивлюся у турнірну таблицю. Кожна гра складалася для нас по-своєму – були матчі, коли доводилося проявляти характер, були матчі, в яких було важко, особливо це стосується виїзного матчу із «Янг Бойз», коли хлопці витерпіли перший тайм. Саме за підсумками тієї гри ми досягли тієї мети, яка ставилася перед нами, – вихід до весняної стадії Ліги Європи. Все інше відходить на другий план – завтра ми прокинемося, подивимося до турнірної таблиці, де ми перебуваємо на першому місці.

- Чи планується якісне підсилення команди в зимове міжсезоння?

- Звичайно, в нас є позиції, які потрібно підсилювати. Але через те, що відбувається в нашій країні, далеко не всі хочуть їхати сюди. Навіть якщо приїжджають легіонери, то їх більше цікавить фінансовий бік питання. У цьому напрямку ведеться робота. Сподіваюся, що з тими футболістами, які перебувають у нас на олівці, все складеться добре. Імена та позиції оголошувати не буду, але селекційний відділ проводить величезну роботу. Також можу сказати, що з деякими футболістами будемо прощатися, оскільки потрібно відповідати рівню «Динамо» (Київ).

- Коли «Динамо» гратиме в Лізі чемпіонів, адже всі розуміють, що команда має грати в найпрестижнішому клубному турнірі Європи?

- Я вам відповім словами Валерія Лобановського: «Ми можемо грати в Лізі чемпіонів, але що ми там будемо робити?» Для того, аби грати там, потрібно відповідати рівню турніру, адже ви самі можете бачити, які зустрічалися рахунки в нинішньому груповому турнірі.

- Що ви можете сказати про футболістів, які виступають у оренді?

- Хтось залишиться в оренді, хтось поїде з нами на збори.

Джерело: fcdynamo.kiev