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    Хацкевич: Почув про себе багато нового від містера Фонсеки

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    Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо - Хацкевич: Почув про себе багато нового від містера Фонсеки
    Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

    Головний тренер «Динамо» прокоментував перемогу над «Шахтарем»

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над «Шахтарем» (1:0).

    За словами тренера киян, він почув про себе багато нового від наставника донецького клубу Паулу Фонсеки.

    «Нам не вистачало спочатку виходу з оборони в атаку. Зіграли організовано, компактно. Другий тайм взагалі здорово почали, але не вистачає креативного гравця в центрі поля, який може віддати останній пас», - зазначив він.

    «Що сталося після матчу? Містер Фонсека говорив, що ми не дякуємо їм за гру, я залишився, потиснув йому руку, але почув про себе дуже багато нового. Там було і російською, англійською, іспанською та португальською. Ці слова я знаю. Хотілося б форварда, який володіє останнім пасом і міг обіграти один в один. Потрібен легкий форвард, який міг втекти б на швидких атаках», - сказав Хацкевич.

    Нагадаємо, у третьому турі Прем'єр-ліги України «Динамо» переграло« Шахтар» з рахунком 1:0.

    Джерело: Профутбол

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