Хацкевич про появу новачків у «Динамо»: Поки трансферне вікно відкрите – все може бути



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Наставник киян розповів, як команді вдалося обіграти «Славію»

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над «Славією» (2:0) і вихід у раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

За його словами, «динамівці» вміють терпіти, дочекалася свого шансу та стали ще на крок ближче до Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт клубу.

«Початок був за нами, але коли ми грали першим номером? Після першого м'яча стали діяти поперек і назад, захисники перебували під тиском «Славії», доводилося виходити через короткий пас. У перерві трохи змінили гру. Потрібно впевненіше грати при контролі м'яча та ризикувати – футбол це має на увазі», - пояснив наставник.

«Може, у першому таймі ми дозволяли спокійно доставляти м'яч з флангу у штрафну, але у другому таймі перебудувалися та перекрили фланги. Потім суперник почав грати через центральних захисників, довгий пас, і ми були готові», - додав Хацкевич.

Тренерський штаб розумів, що буде багато верхових єдиноборств – для цього вийшли Сидорчук і Гармаш.

«Новачки? Поки трансферне вікно відкрите – все може бути. Крім того, є інтерес до наших гравців, і це також мене не може не турбувати як тренера», - підсумував він.