Хацкевич: Що вдалося в цьому матчі – забити на чужому полі. Що не вдалося – втримати перемогу

Головний тренер «Динамо» прокоментував нічийний результат матчу з АЕКом

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич відповів на запитання журналістів після матчу Ліги Європи АЕК – «Динамо» (1:1), який відбувся в Афінах.

За його словами, АЕК нічим не здивував український клуб.

«Що вдалося в цьому матчі – забити на чужому полі. Що не вдалося – втримати перемогу. Момент, коли ми пропустили, треба поглянути, в чому ми не допрацювали. По руху можу сказати, що ми витримали. Перша гра після паузи, із кожною грою нам потрібно додавати», - зазначив він.

«Чи здивував АЕК? Склад майже співпав із тим, що ми очікували. Схема була такою ж, як і очікували. Були інші виконавці, але гра АЕКа не змінилась», - додав Хацкевич.

Тренер «Динамо» також пояснив присутність новачка команди Дениса Бойка у старті вже у першому офіційному матчі.

«Артур Рудько востаннє грав 15 липня. Денис Бойко був у тренувальному процесі в попередній команді. Ви помітили тільки пропущений гол у його грі сьогодні? Але були моменти, коли він зіграв дійсно чудово», - зазначив фахівець.

«Мбокані не було навіть в заявці? Вранці була розминка, він сказав, що не готовий до гри. Спитав у нього – чи може зіграти хоча б хвилин 30, але він сказав, що не готовий зіграти. До ігор потрібно бути готовим – як ментально, так і емоційно», - підкреслив Хацкевич.