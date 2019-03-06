Тренер «Челсі»: «Динамо» - небезпечна команда, у них два сильних вінґери



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Мауріціо Саррі впевнений у силі своєї команди Planet Football

Мауріціо Саррі напередодні двобою з киянами висловив задоволення, що в його команді немає травмованих

Головний тренер «Челсі» Мауріціо Саррі на передматчевій прес-конференції прокоментував майбутнє протистояння з «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи.

«Нам пощастило - у нас немає травмованих гравцівЮ - каже італійський спеціаліст. - Звичайно, деякі футболісти дуже втомилися, адже попередній тиждень був вельми важким. Нам потрібно було дуже добре обміркувати цю ситуацію. Можливо, доведеться надати відпочинок деяким гравцям. У кожному матчі я думаю про Каллума Гадсона-Одої. Не знаю, чи вийде він завтра на поле, але ЗМІ повинні чинити менший тиск на молодих англійських гравців, оскільки їм потрібно вдосконалюватися.

Моя команда досить сильна, щоб перемагати вдома і на виїзді. Ми знаємо, що обидва матчі будуть важкими. «Динамо» - хороша, фізично сильна, молода, небезпечна в контратаках команда, оскільки у них два дуже швидких вінґери. Нам необхідно провести два хороших матчі, але наша мета - грати однаковий футбол вдома і в гостях».

Перший матч відбудеться 7 березня о 22:00 на «Стемфорд Брідж» у Лондоні, гра-відповідь - 14 березня о 19:55 на НСК «Олімпійський» у Києві.