Хацкевич таки залишиться в «Динамо»
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Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо
Президент киян Ігор Суркіс не став приймати різких рішень
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич продовжить працювати в київському клубі.
Про це повідомляє FootballHub.
Президент киян Ігор Суркіс не став приймати різких рішень.
Під керівництвом білоруського фахівця київський клуб не зміг вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.
У турнірній таблиці Прем'єр-ліги України «Динамо» йде на третьому місці.
Раніше повідомлялося, що Хацкевич вирішив залишити «Динамо».
Джерело: FootballHub