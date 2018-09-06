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    Хацкевич таки залишиться в «Динамо»

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    Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо - Хацкевич таки залишиться в «Динамо»
    Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

    Президент киян Ігор Суркіс не став приймати різких рішень

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич продовжить працювати в київському клубі.

    Про це повідомляє FootballHub.

    Президент киян Ігор Суркіс не став приймати різких рішень.

    Під керівництвом білоруського фахівця київський клуб не зміг вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.

    У турнірній таблиці Прем'єр-ліги України «Динамо» йде на третьому місці.

    Раніше повідомлялося, що Хацкевич вирішив залишити «Динамо».

    Джерело: FootballHub

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