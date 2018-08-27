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    Хацкевич: Трохи змінимо свою гру в тактичному плані

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    Олександр Хацкевич - Хацкевич: Трохи змінимо свою гру в тактичному плані
    Олександр Хацкевич

    Головний тренер «Динамо» поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді проти «Аякса»

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Аяксу».

    У першу чергу тренер підтвердив, що матч ризикує пропустити основний нападник «Динамо» Артем Бєсєдін.

    «Так, у Артема є певні проблеми. Він сьогодні вийде на тренування вперше після гри в Амстердамі, й перевірить себе, чи зможе зіграти у майбутньому матчі», - повідомив Хацкевич, слова якого цитує прес-служба київського клубу.

    «На попередній стадії Ліги чемпіонів, коли грали зі «Славією», ми вдома забили двічі. Суперник готується також до нас, дивиться, які в нас сильні сторони, а де, навпаки, є проблеми. Завтра трохи змінимо свою гру в тактичному плані, потрібна агресія та пресинг із перших хвилин. При цьому маємо не забувати про оборону, адже лінія атаки у «Аякса» дуже сильна. Протягом двох днів, які маємо на підготовку до гри, ми будемо моделювати те, що хочемо побачити на полі завтра. А як воно вийде – подивимося», - додав він.

    Нагадаємо, що матч «Динамо» – «Аякс» відбудеться у вівторок, 28 серпня, на НСК «Олімпійський». Початок – о 22:00.

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