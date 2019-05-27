Хакери вкрали гроші за трансфер футболіста з російського клубу



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Леандро Паредес Paris Saint-Germain

Зникли 520 тисяч євро, які мали надійти аргентинському «Бока Хуніорс»

Хакери вкрали 520 тисяч євро, які французький «ПСЖ» мав виплатити аргентинському «Бока Хуніорс» за перехід півзахисника Леандро Паредеса з російського «Зеніта».

Аргентинці мали отримати частину з понад 40-мільйонного трансферу за правилами ФІФА, оскільки виростили молодого гравця.

Усього «Бока Хуніорс» має отримати 1,3 мільйона євро за трансфер. «ПСЖ» відправив 520 тисяч першої частини виплати, але кошти так і не надійшли в Аргентину, інформує Infobae.

Слідство встановило, що ці кошти через рахунок у Нью-Йорку надійшли до Мексики.