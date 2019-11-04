Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження другої дитини - ЗМІ



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Хамес Родрігес

У Хамеса вже є 6-річна дочка від Даніели Оспіни, з якою колумбієць пізніше розлучився. Дівчинка живе з мамою

Півзахисник «Реала» Хамес Родрігес вдруге став батьком. У своїх соцмережах колумбієць повідомив, що новонародженого звуть Самуель.

«Доброго дня, я хочу поділитися з вами величезною радістю. Сьогодні Бог дозволив мені знову стати батьком, подарувавши нам прихід Самуеля в нашу сім'ю. Ми щасливі і переживаємо цей чудовий момент. Велике спасибі за вашу доброту, повагу і мудрість», - написав Хамес в Instagram.

Футболіст не повідомив, хто є матір'ю дитини. У Хамеса вже є 6-річна дочка від Даніели Оспіни, з якою колумбієць пізніше розлучився. Дівчинка живе з мамою.

За інформацією El Tiempo, Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження сина. Повідомляється, що колумбієць хотів, щоб дитина з'явилася на світ саме таким чином, тому що дуже любить дітей і давно мріяв стати батьком ще раз.

Після розставання з Оспіною Хамес не може проводити багато часу зі своєю дочкою, так як для цього або йому потрібно летіти в Колумбію, або їй - в Іспанію, а їх зустрічі обмежені в часі.

Також повідомляється, що Хамес багато спілкувався на цю тему з нападаючим «Ювентуса» Кріштіану Роналду, троє з чотирьох дітей якого також народжені сурогатною матір'ю. Розмови з португальцем допомогли колумбійцеві прийняти це рішення.

Джерело: Sports.ru