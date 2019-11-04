  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження другої дитини - ЗМІ

    • Розсилка
    Хамес Родрігес - Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження другої дитини - ЗМІ
    Хамес Родрігес

    У Хамеса вже є 6-річна дочка від Даніели Оспіни, з якою колумбієць пізніше розлучився. Дівчинка живе з мамою

    Півзахисник «Реала» Хамес Родрігес вдруге став батьком. У своїх соцмережах колумбієць повідомив, що новонародженого звуть Самуель.

    «Доброго дня, я хочу поділитися з вами величезною радістю. Сьогодні Бог дозволив мені знову стати батьком, подарувавши нам прихід Самуеля в нашу сім'ю. Ми щасливі і переживаємо цей чудовий момент. Велике спасибі за вашу доброту, повагу і мудрість», - написав Хамес в Instagram.

    Футболіст не повідомив, хто є матір'ю дитини. У Хамеса вже є 6-річна дочка від Даніели Оспіни, з якою колумбієць пізніше розлучився. Дівчинка живе з мамою.

    За інформацією El Tiempo, Хамес скористався послугами сурогатної матері для народження сина. Повідомляється, що колумбієць хотів, щоб дитина з'явилася на світ саме таким чином, тому що дуже любить дітей і давно мріяв стати батьком ще раз.

    Після розставання з Оспіною Хамес не може проводити багато часу зі своєю дочкою, так як для цього або йому потрібно летіти в Колумбію, або їй - в Іспанію, а їх зустрічі обмежені в часі.

    Також повідомляється, що Хамес багато спілкувався на цю тему з нападаючим «Ювентуса» Кріштіану Роналду, троє з чотирьох дітей якого також народжені сурогатною матір'ю. Розмови з португальцем допомогли колумбійцеві прийняти це рішення.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Хамес Родріґес Кріштіану Роналду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ