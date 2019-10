Весь в тата. Син Роналду забив 58 голів в 28 матчах за дитячу команду «Ювентуса»

Чи перевершить син досягнення батька у професійному футболі?

Син нападника туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду домігся солідного гольового показника в складі команди своєї вікової категорії.

Як повідомляє FootballTalentScout в Twitter, в 28 матчах за бьянконері U9 Кріштіану Роналду-молодший записав на свій рахунок 58 голів. Також в його активі 18 результативних передач.

Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:



Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR