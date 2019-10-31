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    Весь в тата. Син Роналду забив 58 голів в 28 матчах за дитячу команду «Ювентуса»

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    Весь в тата. Син Роналду забив 58 голів в 28 матчах за дитячу команду «Ювентуса»

    Чи перевершить син досягнення батька у професійному футболі?

    Син нападника туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду домігся солідного гольового показника в складі команди своєї вікової категорії.

    Як повідомляє FootballTalentScout в Twitter, в 28 матчах за бьянконері U9 Кріштіану Роналду-молодший записав на свій рахунок 58 голів. Також в його активі 18 результативних передач.

    Роналду-старший перейшов в «Ювентус» влітку 2018 року p мадридського «Реала», де він провів дев'ять років. Сума трансферу склала € 117 млн. У своєму першому сезоні в Італії форвард допоміг туринському клубу завоювати Суперкубок країни і стати тріумфаторами Серії А.

    Раніше Роналду захищав кольори «Спортинга» і «Манчестер Юнайтед», а з 2003 року викликається в збірну Португалії. 34-річний гравець є п'ятикратним володарем «Золотого м'яча» - найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світовому футболі.

    Джерело: Чемпионат.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ діти ФК Ювентус Кріштіану Роналду
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