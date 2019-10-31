Роналду похизувався своїм костюмом на Геловін
Зірковий португалець вже розпочав відзначати День всіх святих
Нападаючий туринського «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду в своєму Instagram показав свій костюм на Геловін
34-річний футболіст з'явився в образі клоуна, який сидить на плечах у іншого клоуна.
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Роналду перейшов в «Ювентус» влітку 2018 року з мадридського «Реала», де він провів дев'ять років. Сума трансферу склала €117 млн. У своєму першому сезоні в Італії форвард допоміг туринському клубу завоювати Суперкубок країни і стати тріумфаторами Серії А.
Раніше Роналду захищав кольори «Спортинга» і «Манчестер Юнайтед», а з 2003 року викликається в збірну Португалії.
Гравець є п'ятикратним володарем «Золотого м'яча» - найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світовому футболі.