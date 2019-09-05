«Харківські Соколи» уклали угоду з американським форвардом



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Закарі Кайл Джексон Фейсбук

Новачки баскетбольної Суперліги підписали чергове підсилення

«Харківські Соколи» повідомили про досягнення угоди з 22-річним американським форвардом Закарі Кайлом Джексоном.

Лише влітку він закінчив четвертий рік виступів за команду Університету Омахи.

У студентській лізі США Джексон побив кілька рекордів. Зокрема став другим гравцем в історії клубу, який набрав більше 1500 очок та більше 500 підбирань.

У минулому році граючи у стартовій п’ятірці свого коледжу, Закарі у середньому набирав 18 очок, 4,3 підбирання з відсотком влучання 52,7%. А відсоток влучань трьохочкових кидків – 43,2%.

«Харківські Соколи» готуються дебютувати в Суперлізі. Команда отримала право виступати в найвищому дивізіоні чемпіонату України замість харківського «Політехніка», який не виконав необхідні регламентні вимоги для заявки в Суперлігу.