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    У баскетбольній Суперлізі буде латвійське дербі Багатскіс - Муйжнієкс

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    Карліс Муйжнієкс уклав угоду з&nbsp;&laquo;Прометеєм&raquo; - У баскетбольній Суперлізі буде латвійське дербі Багатскіс - Муйжнієкс
    Карліс Муйжнієкс уклав угоду з «Прометеєм»
    БК «Прометей»

    Латвієць Карліс Муйжнієкс очолив новачка елітного дивізіону «Прометей»

    Колишній головний тренер збірної Латвії Карліс Муйжнієкс продовжить кар’єру в Україні. Він очолив новачка баскетбольної Суперліги «Прометей» з Кам’янського, інформує прес-служба клубу.

    Раніше Муйжнієкс уже працював в Україні, коли очолював «Кривбасбаскет» та «Хімік». Южненці під його керівництвом 2015 року вибороли перший чемпіонський титул, вигравши всі 36 матчів.

    Нагадаємо, раніше латвієць Айнарс Багатскіс, у якого також був досвід роботи в Україні, очолив нашу чоловічу національну збірну та «Київ-Баскет».

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    «Прометей» минулого сезону переміг у Вищій лізі чемпіонату України, здобувши право виступати в Суперлізі.

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