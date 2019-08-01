У баскетбольній Суперлізі буде латвійське дербі Багатскіс - Муйжнієкс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карліс Муйжнієкс уклав угоду з «Прометеєм» БК «Прометей»

Латвієць Карліс Муйжнієкс очолив новачка елітного дивізіону «Прометей»

Колишній головний тренер збірної Латвії Карліс Муйжнієкс продовжить кар’єру в Україні. Він очолив новачка баскетбольної Суперліги «Прометей» з Кам’янського, інформує прес-служба клубу.

Раніше Муйжнієкс уже працював в Україні, коли очолював «Кривбасбаскет» та «Хімік». Южненці під його керівництвом 2015 року вибороли перший чемпіонський титул, вигравши всі 36 матчів.

Нагадаємо, раніше латвієць Айнарс Багатскіс, у якого також був досвід роботи в Україні, очолив нашу чоловічу національну збірну та «Київ-Баскет».

«Прометей» минулого сезону переміг у Вищій лізі чемпіонату України, здобувши право виступати в Суперлізі.