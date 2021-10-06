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    З’явилося відео яскравої перемоги українки над росіянкою на чемпіонаті світу з боротьби

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    Олександра Хоменець стала призеркою чемпіонату світу - З’явилося відео яскравої перемоги українки над росіянкою на чемпіонаті світу з боротьби
    Олександра Хоменець стала призеркою чемпіонату світу
    Фото: ukrwrestling

    Олександра Хоменець блискавично поклала чемпіонку Європи на спину

    Українка Оксана Хоменець стала бронзовою медалісткою чемпіонату світу з боротьби. У вирішальній сутичці з чемпіонкою Європи росіянкою Ольгою Хорошавцевою у ваговій категорії до 55 кг наша 18-річна спортсменка поступалася під час зустрічі за третє місце, проте змогла провести блискавичну контратаку та покласти суперницю на спину.

    Раніше «бронзу» чемпіонату світу, який проходить в Осло, здобув Магомед Закарієв.

    На чемпіонаті світу розіграють 30 комплектів нагород: по десять у кожному з видів – греко-римській боротьбі та вільній. Україна представлена в усіх дисциплінах.

    Змагання в Осло завершаться 10 жовтня.

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    Теги: чемпіонат світу жіноча боротьба
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    З’явилося відео яскравої перемоги українки над росіянкою на чемпіонаті світу з боротьби