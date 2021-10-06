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    «Прометей» з поразки дебютував у Лізі чемпіонів ФІБА

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    Чемпіон України дав бій на старті групового турніру Ліги чемпіонів - «Прометей» з поразки дебютував у Лізі чемпіонів ФІБА
    Чемпіон України дав бій на старті групового турніру Ліги чемпіонів
    Фото: ФБУ

    Українська команда провалила третю чверть і в підсумку поступилася трьома очками

    Чемпіон України з баскетболу «Прометей» дебютував в груповому турнірі Ліги чемпіонів ФІБА. Наша команда зустрічалася з іспанським «Тенеріфе» і поступилася – 70:73.

    «Прометей» жваво розпочав і поступово нарощував перевагу. Виграв першу чверть, а коли команди пішли на велику перерву, українська команда вела в рахунку 11 очок. В запорізькому Палаці спорту «Юність» народжувалася сенсація, проте настрій вболівальникам зіпсувала провалена третя чверть. У ній «Прометей» поступився 22 очками. В останній чверті українська команда повернулася в гру. Змогла не лише ліквідувати відставання, а й перед фінальною сиреною вийти вперед. На жаль, за рахунку 70:70 останній кидок зробили гості.

    Наступний матч у Лізі чемпіонів «Прометей» зіграє також удома, у Запоріжжі, 13 жовтня проти німецького «Людвігсбурга».

    Ліга чемпіонів. Груповий раунд, 1-й тур

    «Прометей» (Україна) – «Тенеріфе» (Іспанія) 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15).

    «Прометей»: Харрісон 22, Дау 12 + 5 підбирань, Сидоров 10 + 3 передачі, Еванс 4, Стефенс 0 + 7 підбирань + 3 передачі — старт, Білан 10 + 6 підбирань, Петров 8 + 5 підбирань, Кеннеді 4 + 7 підбирань, Беліков 0, Лукашов 0, Липовий 0.

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    Теги: Ліга чемпіонів баскетбол БК «Прометей» (Кам'янське)
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    «Прометей» з поразки дебютував у Лізі чемпіонів ФІБА