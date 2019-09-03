Київське «Динамо» дозаявило перуанського оборонця



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Карлос Сомбрано знову динамівець ФК «Динамо»

Олександр Хацкевич від послуг цього майстра відмовився

Якщо вірити сайту української Прем’єр-ліги, то 2 вересня команда київського «Динамо» дозаявила для участі в сезоні-2019/2020 перуанського оборонця Карлоса Сомбрано.

Скрін-шот профілю Сомбрано на сайті УПЛ

Вперше нині 30-річний футболіст з’явився у Києві в січні 2018-го і відразу уклав з колись славетним клубом чотирирічний контракт. Логіка в такому рішенні начебто була, адже в 2015-му Сомбрано був основним оборонцем збірної Перу на Копа Америка, на якому команда здобула бронзові нагороди.

Втім, у Києві при Олександрі Хацкевичі Карлос не заграв і був відправлений в оренду в швейцарський «Базель». Де теж залишався запасним.

Тепер, з приходом на тренерський місток колишнього спортивного директора Олексія Олександровича Михайличенка в команду повертаються різні відомі майстри, які не прижилися при Хацкевичі. Раніше в обойму був повернений бразилець Сідклей, тепер – Сомбрано.