Хемілтон виграв Гран-прі Франції в Формулі-1
Пілоти «Мерседеса» фінішували першими на трасі в Ле-Кастеллі
Пілоти команди «Мерседес» впевнено перемогли на Гран-прі Франції в Формулі-1.
Першим до фінішу на трасі в Ле-Кастеллі добрався лідер команди британець Льюїс Хемілтон. Другим став його партнер Валттері Боттас.
Лише на третій сходинці завершив гонку пілот «Феррері» Шарль Леклер.
У загальному заліку пілотів попереду Хемілтон – 187 очок. Боттас наразі має 151 очко. У німця Себастьяна Феттеля з «Феррарі» - 111.
У командному заліку попереду «Мерседес» - 338 очок. Другою іде «Феррарі» - 198. Третя «Ред Булл Рейсінг» - 136.
Гран-прі Франції
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттері Боттас («Мерседес») — +18,056
3. Шарль Леклер («Феррарі») — +18,985
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,905
5. Себастьян Феттель («Феррарі») — +1.02,796
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.35,462
7. Даниель Ріккардо («Рено») — +1 круг
8. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
9. Ніко Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
10. Ландо Норріс («Макларен») — +1 круг
11. П’єр Гаслі («Ред Булл») — +1 круг
12. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
13. Ленс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
14. Данііл Квят («Торо Россо») — +1 круг
15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
16. Кевін Магнуссен («Хаас») — +1 круг
17. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») — +1 круг
18. Роберт Кубіца («Вільямс») — +2 круга
19. Джордж Расселл («Вільямс») — +2 круга
20. Ромен Грожан («Хаас») — не фінішував.