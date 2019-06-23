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    Хемілтон виграв Гран-прі Франції в Формулі-1

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    Льюїс Хемілтон - Хемілтон виграв Гран-прі Франції в Формулі-1
    Льюїс Хемілтон
    Yahoo!Sports

    Пілоти «Мерседеса» фінішували першими на трасі в Ле-Кастеллі

    Пілоти команди «Мерседес» впевнено перемогли на Гран-прі Франції в Формулі-1.

    Першим до фінішу на трасі в Ле-Кастеллі добрався лідер команди британець Льюїс Хемілтон. Другим став його партнер Валттері Боттас.

    Лише на третій сходинці завершив гонку пілот «Феррері» Шарль Леклер.

    У загальному заліку пілотів попереду Хемілтон – 187 очок. Боттас наразі має 151 очко. У німця Себастьяна Феттеля з «Феррарі» - 111.

    У командному заліку попереду «Мерседес» - 338 очок. Другою іде «Феррарі» - 198. Третя «Ред Булл Рейсінг» - 136.

    Гран-прі Франції

    1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») — 53 круга

    2. Валттері Боттас («Мерседес») — +18,056

    3. Шарль Леклер («Феррарі») — +18,985

    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,905

    5. Себастьян Феттель («Феррарі») — +1.02,796

    6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.35,462

    7. Даниель Ріккардо («Рено») — +1 круг

    8. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

    9. Ніко Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

    10. Ландо Норріс («Макларен») — +1 круг

    11. П’єр Гаслі («Ред Булл») — +1 круг

    12. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

    13. Ленс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

    14. Данііл Квят («Торо Россо») — +1 круг

    15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

    16. Кевін Магнуссен («Хаас») — +1 круг

    17. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») — +1 круг

    18. Роберт Кубіца («Вільямс») — +2 круга

    19. Джордж Расселл («Вільямс») — +2 круга

    20. Ромен Грожан («Хаас») — не фінішував.

     Читайте також: Феттель прокоментував небезпечний момент з Хемілтоном на Гран-прі Канади (відео)
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