Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Португалія замінить Нідерланди у календарі нових сезонів Формули-1

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Португалія замінить Нідерланди у календарі нових сезонів Формули-1
Наразі між організаторами укладена угода на дворічну співпрацю з португальським треком
фото: F1

Востаннє старти Чемпіонату світу проводилися у Портімані під час пандемії

Керівництво Формули-1 офіційно підтвердило повернення етапу в Португалії до календаря Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси Ф1. 

Відповідну дворічну угоду було укладено з португальським урядом, організацією Turismo de Portugal та промоутером Parkalgar. Перегони прийматиме автодром Алгарве, більш відомий як Портіман, що розташований на півдні країни. Ця сучасна траса довжиною 4,6 км славиться своїм унікальним рельєфом із різкими перепадами висот, за що пілоти прозвали її «американськими гірками». Повернення Португалії стало можливим завдяки стратегії ротації європейських етапів: Портіман замінить у календарі Гранпрі Нідерландів у Зандворті, який припинить проведення гонок після 2026 року. Також відомо, що в межах цієї політики чергування етапів легендарна траса Спа-Франкоршам у Бельгії не прийматиме змагання у 2028 та 2030 роках.

Востаннє Портімао приймав Формулу-1 у 2020 та 2021 роках як резервна локація під час пандемії. Саме тут Льюїс Гамільтон здобув свою історичну 92-гу перемогу, побивши рекорд Міхаеля Шумахера. Португалія має глибоке історичне коріння у королівських перегонах, починаючи з першого Гранпрі в Порту у 1958 році. У різні часи на португальських трасах Монсанто та Ештуріл тріумфували такі легенди, як Ален Прост, Найджел Менселл та Айртон Сенна, який саме тут здобув свою першу перемогу в 1985 році.

Стефано Доменікалі, очільник Формули-1, зазначив, що попит на проведення Гран-прі зараз є найвищим в історії, а повернення Портімана дозволить задовольнити пристрасть місцевих фанів. Для уряду Португалії цей проєкт є стратегічним кроком для розвитку економіки та туризму регіону Алгарве, що підкреслить статус країни як конкурентоспроможного напрямку для глобальних спортивних подій найвищого рівня.

Нагадаємо, що згаданий вище Гамільтон емоційно відреагував на кінець сезону Формули-1. Пілот «Феррарі» заявив, що не може дочекатися, щоб покинути Абу-Дабі після найважчого сезону у його кар'єрі, де він посів найгірше в кар'єрі підсумкове місце у турнірній таблиці – шосте.

Теги: Формула-1 спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гамільтон ділить найбільшу кількість перемог у Чемпіонаті разом з легендарним Міхаелем Шумахером
«Викину свій телефон у смітник»: Гамільтон відреагував на кінець сезону Формули-1
8 грудня, 14:52
Український пілот виступає за команду Mumbai Falcons/Prema
Олександр Бондарев виграв першу гонку другого етапу Formula Trophy
6 грудня, 16:18
Переможцем першого чемпіонату України з ампфутболу стала львівська «Покрова АМП»
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
Вчора, 11:21
Очільник ФІДЕ Дворковіч неодноразово відвідував РФ під час повномасштабного вторгнення та є зацікавленою стороною в поверненні росіян до змагань з прапором
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
11 грудня, 15:39
Голболістів паралімпійської збірної Росії усунули зі складу національної команди
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
5 грудня, 10:59
Українці вдало виступили на чемпіонаті Європи
Сім нагород здобула паралімпійська збірна України з настільного тенісу на чемпіонаті Європи
3 грудня, 16:48
Серена не збирається повертатися на корт
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
3 грудня, 11:32
Підтримаємо нашу неймовірну Людмилу Лузан!
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати
2 грудня, 13:39
Україна посіла 15 місце в жіночій естафеті
Стартував Кубок світу з біатлону: як виступила українська жіноча естафета
29 листопада, 16:04

Новини

Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
Португалія замінить Нідерланди у календарі нових сезонів Формули-1
Португалія замінить Нідерланди у календарі нових сезонів Формули-1
Одна з тенісних федерацій змінила правила щодо спеки під час турнірів
Одна з тенісних федерацій змінила правила щодо спеки під час турнірів
Гендиректор Федерації хокею Росії потрапив до бази «Миротворця»
Гендиректор Федерації хокею Росії потрапив до бази «Миротворця»
Церемонія нагородження найкращих гравців року за версією ФІФА: де дивитися трансляцію
Церемонія нагородження найкращих гравців року за версією ФІФА: де дивитися трансляцію

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua