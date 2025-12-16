Португалія замінить Нідерланди у календарі нових сезонів Формули-1

Востаннє старти Чемпіонату світу проводилися у Портімані під час пандемії

Керівництво Формули-1 офіційно підтвердило повернення етапу в Португалії до календаря Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси Ф1.

Відповідну дворічну угоду було укладено з португальським урядом, організацією Turismo de Portugal та промоутером Parkalgar. Перегони прийматиме автодром Алгарве, більш відомий як Портіман, що розташований на півдні країни. Ця сучасна траса довжиною 4,6 км славиться своїм унікальним рельєфом із різкими перепадами висот, за що пілоти прозвали її «американськими гірками». Повернення Португалії стало можливим завдяки стратегії ротації європейських етапів: Портіман замінить у календарі Гранпрі Нідерландів у Зандворті, який припинить проведення гонок після 2026 року. Також відомо, що в межах цієї політики чергування етапів легендарна траса Спа-Франкоршам у Бельгії не прийматиме змагання у 2028 та 2030 роках.

Востаннє Портімао приймав Формулу-1 у 2020 та 2021 роках як резервна локація під час пандемії. Саме тут Льюїс Гамільтон здобув свою історичну 92-гу перемогу, побивши рекорд Міхаеля Шумахера. Португалія має глибоке історичне коріння у королівських перегонах, починаючи з першого Гранпрі в Порту у 1958 році. У різні часи на португальських трасах Монсанто та Ештуріл тріумфували такі легенди, як Ален Прост, Найджел Менселл та Айртон Сенна, який саме тут здобув свою першу перемогу в 1985 році.

Стефано Доменікалі, очільник Формули-1, зазначив, що попит на проведення Гран-прі зараз є найвищим в історії, а повернення Портімана дозволить задовольнити пристрасть місцевих фанів. Для уряду Португалії цей проєкт є стратегічним кроком для розвитку економіки та туризму регіону Алгарве, що підкреслить статус країни як конкурентоспроможного напрямку для глобальних спортивних подій найвищого рівня.

Нагадаємо, що згаданий вище Гамільтон емоційно відреагував на кінець сезону Формули-1. Пілот «Феррарі» заявив, що не може дочекатися, щоб покинути Абу-Дабі після найважчого сезону у його кар'єрі, де він посів найгірше в кар'єрі підсумкове місце у турнірній таблиці – шосте.