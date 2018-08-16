Херсонський «Дніпро» поповнився чемпіоном України з хокею



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Юрій Шпак (справа). Фото із Facebook

Юрій Шпак минулий сезон провів у ХК «Донбас»

Український захисник Юрій Шпак у новому сезоні Української хокейної ліги виступатиме за херсонський «Дніпро».

Минулий розіграш УХЛ 21-річний хокеїст починав у складі ХК «Донбас» і став автором першої закинутої у сезоні чемпіонату України шайби (у ворота ХК «Кременчук»).

У складі донецького клубу Шпак вперше став чемпіоном України, а його статистика була наступною: 35 ігор регулярного чемпіонату, 11 очок (5 + 6) при 28 хвилинах штрафу, а також вісім ігор плей-офф, де захисник очок не набирав.

Тренувати «Дніпро» буде штаб Дмитра Підгурського, до якого недавно приєднався колишній голкіпер київського «Сокола» Олександр Васильєв, який тренуватиме воротарів, передає xsport.ua.

Раніше херсонський хокейний клуб «Дніпро» підсилився російським воротарем.

Зауважимо, що новий сезон Української хокейної ліги розпочнеться 14 вересня.