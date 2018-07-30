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    Новий сезон Української хокейної ліги розпочнеться 14-го вересня

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    Новий сезон Української хокейної ліги розпочнеться 14-го вересня

    Плей-офф чемпіонату, як і в минулому році, стартує зі стадії чвертьфіналу

    Сезон-2018/2019 Української хокейної ліги розпочнеться 14 вересня.

    Про це повідомляє прес-служба ліги.

    Перший матч турніру пройде в Дружківці. На арені «Альтаїр» зустрінуться «Донбас» і «Кременчук» - чинні чемпіон і віце-чемпіон.

    Плей-офф чемпіонату, як і в минулому році, стартує зі стадії чвертьфіналу, в якому команди гратимуть до двох перемог.

    У цих поєдинках зійдуться клуби, що зайняли 3-6 і 4-5 місця відповідно.

    Учасники, які посіли перше і друге місце за підсумками регулярного чемпіонату, почнуть боротьбу в турі прямого вибування відразу в півфіналі.

    На відміну від минулого сезону, півфінальні та фінальна серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд. Таким чином, максимальна кількість матчів в кожній з півфінальній і фінальній серіях плей-офф складе сім ігор.

    Нагадаємо, що в майбутньому сезоні в УХЛ зіграють шість команд - «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчук», «Білий Барс» (Біла Церква), МХК «Динамо» (Харків), «Крижані Вовки» (Бровари) та новачок дорослого чемпіонату країни «Дніпро» (Херсон).

    Від участі відмовилися лише «Галицькі Леви».

    чемпіонат України хокей
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