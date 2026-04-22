Гілджес-Александер став найкращим клатчером сезону НБА

Чинний MVP головної ліги світу додав до свого активу ще одне досягнення

Лідер «Оклахоми-Сіті Тандер» Шей Гілджес-Александер став тріумфатором у голосуванні за нагороду Clutch Player of the Year сезону 2025-26. Про це повідомляє «Главком».

Результати голосування

Шей Гілджес-Александер отримав 96 зі 100 можливих перших місць у голосуванні за трофей імені Джеррі Веста, набравши в сумі 484 очки. Він значно випередив своїх найближчих конкурентів – свого колегу за збірною Канади Джамала Мюррея з «Денвер Наггетс», у якого 117 очок, та зірку «Міннесоти» Ентоні Едвардса, який набрав 116 очок. Для канадського захисника, який уже є чинним MVP ліги та фіналу, ця нагорода стала підтвердженням його виняткової здатності приймати правильні рішення в умовах максимального тиску, коли результат матчу вирішується на останніх хвилинах.

Завдяки цьому успіху гравець став четвертим володарем трофея імені Джеррі Веста за всю історію його існування. Раніше цю нагороду отримували Де'Аарон Фокс, Стефен Каррі та Джейлен Брансон.

Чому Гілджес-Александер переміг?

Статистичне домінування Гілджес-Александера в «клатчі» (ситуації, коли за 5 хвилин до кінця гри різниця в рахунку становить не більше 5 очок) цього сезону було вражаючим. Він очолив НБА за кількістю набраних у такі моменти очок, записавши їх на свій рахунок одразу 175. До того ж, у подібні моменти він продемонстрував неймовірну ефективність, реалізувавши 60,9% кидків з гри, а 16 його влучань безпосередньо виводили команду вперед, що стало найкращим показником у лізі. Сам гравець підкреслив, що ця нагорода для нього дуже цінна, оскільки вона відображає головну мету його гри – допомагати команді здобувати перемоги у вирішальні моменти.

Незважаючи на те, що «Оклахома» часто перемагала з великим відривом, у тих рідкісних іграх, де боротьба тривала до останнього, Гілджес-Александер незмінно залишався надійним лідером, здатним обіграти захист суперника та принести своїй команді перемогу.

