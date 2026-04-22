Гілджес-Александер став найкращим клатчером сезону НБА

Ілля Мандебура
Канадський розігрувальник є однією з головних зірок НБА
фото: Reuters

Чинний MVP головної ліги світу додав до свого активу ще одне досягнення

Лідер «Оклахоми-Сіті Тандер» Шей Гілджес-Александер став тріумфатором у голосуванні за нагороду Clutch Player of the Year сезону 2025-26. Про це повідомляє «Главком».

Результати голосування

Шей Гілджес-Александер отримав 96 зі 100 можливих перших місць у голосуванні за трофей імені Джеррі Веста, набравши в сумі 484 очки. Він значно випередив своїх найближчих конкурентів – свого колегу за збірною Канади Джамала Мюррея з «Денвер Наггетс», у якого 117 очок, та зірку «Міннесоти» Ентоні Едвардса, який набрав 116 очок. Для канадського захисника, який уже є чинним MVP ліги та фіналу, ця нагорода стала підтвердженням його виняткової здатності приймати правильні рішення в умовах максимального тиску, коли результат матчу вирішується на останніх хвилинах.

Завдяки цьому успіху гравець став четвертим володарем трофея імені Джеррі Веста за всю історію його існування. Раніше цю нагороду отримували Де'Аарон Фокс, Стефен Каррі та Джейлен Брансон.

Чому Гілджес-Александер переміг?

Статистичне домінування Гілджес-Александера в «клатчі» (ситуації, коли за 5 хвилин до кінця гри різниця в рахунку становить не більше 5 очок) цього сезону було вражаючим. Він очолив НБА за кількістю набраних у такі моменти очок, записавши їх на свій рахунок одразу 175. До того ж, у подібні моменти він продемонстрував неймовірну ефективність, реалізувавши 60,9% кидків з гри, а 16 його влучань безпосередньо виводили команду вперед, що стало найкращим показником у лізі. Сам гравець підкреслив, що ця нагорода для нього дуже цінна, оскільки вона відображає головну мету його гри – допомагати команді здобувати перемоги у вирішальні моменти.

Незважаючи на те, що «Оклахома» часто перемагала з великим відривом, у тих рідкісних іграх, де боротьба тривала до останнього, Гілджес-Александер незмінно залишався надійним лідером, здатним обіграти захист суперника та принести своїй команді перемогу.

Нагадаємо, що НБА назвала найкращого захисника сезону

Читайте також

У серії до трьох перемог «Ньон» Уро-Ніле лідирує 2:0
Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути сенсаційну перемогу у фінальній серії чемпіонату Швейцарії
20 квiтня, 13:03
У сезоні Євроліги Лень зіграв у 19 матчах, в середньому граючи 7.2 хвилини, набираючи 3 очка
Лень зіграв у переможному поєдинку «Реала» в Євролізі
17 квiтня, 10:20
У березні Поліна Тупало дебютувала за національну збірну України з баскетболу
Тупало стала віцечемпіонкою баскетбольної Балтійської ліги у Дивізіоні В
14 квiтня, 11:29
«Реал» Леня переміг «МораБанк Андорру» Пустового
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
6 квiтня, 10:43
Дончич пропустить решту регулярного сезону НБА
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
6 квiтня, 09:27
У 2012 році J.Cole мав досвід гри у Матчі знаменитостей НБА
Володар «Ґреммі» зіграє за професійний баскетбольний клуб у Китаї
2 квiтня, 15:45
«Ньон» Уро-Ніле (праворуч) стартував з перемоги в півфінальній серії чемпіонату Швейцарії
Одна з найкращих баскетболісток України набрала 22 очки в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
2 квiтня, 11:41
Перший етап плейоф Суперліги триватиме до двох перемог однієї з команд
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
30 березня, 13:00
«Рігас Зеллі» Лукашова (ліворуч) не вийшов до півфіналу Латвійсько-естонської ліги
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
26 березня, 10:24

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу незаконно відвідав окупований Донецьк
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу незаконно відвідав окупований Донецьк
Чемпіон світу зі стрибків на лижах з трампліна потрапив в аварію
Чемпіон світу зі стрибків на лижах з трампліна потрапив в аварію
Відомий український кіберспортсмен опинився у складі учасників російського турніру
Відомий український кіберспортсмен опинився у складі учасників російського турніру
«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ
«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
