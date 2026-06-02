Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу

Брель Емболо мав суперечливий епізод кілька років тому, через що його заявку на в'їзд вирішили розглянути повторно

Брель Емболо опинився у неприємній ситуації через проблеми з документами

Нападник збірної Швейцарії та французького «Ренна» Брель Емболо не зміг вилетіти разом із національною командою до США. Про це повідомляє «Главком».

Проблеми з документацією Емболо

Причиною затримки став неочікуваний перегляд його дозволу ESTA – електронної системи авторизації подорожей за безвізовим статусом. Як повідомила Швейцарська футбольна федерація, спершу електронний дозвіл футболіста був схвалений, проте о 10:30 ранку команду сповістили, що заявка Емболо відправлена на додаткову перевірку. Проблеми з документами пов'язані з судовим вироком у Швейцарії щодо інциденту, який стався ще у 2018 році в Базелі. У 2023 році форварда визнали винним у неодноразових погрозах і засудили до умовного штрафу. Суд апеляційної інстанції залишив вирок чинним, відхиливши версію подій від самого футболіста, а дев'ять місяців тому рішення набуло остаточної сили після того, як у квітні стало відомо про відмову Емболо звертатися до Федерального суду.

Подальші кроки Швейцарії та Емболо

У федерації зазначили, що наразі перебувають на зв'язку з відповідними органами влади. Очікується, що нападник зможе приєднатися до збірної пізніше сьогодні або вилетить до США вже наступного дня. Речник команди, яка якраз сідала на літак до Лос-Анджелеса, зауважив, що під час попереднього візиту швейцарців до США у червні 2025 року для матчів проти місцевої збірної та команди Мексики у форварда не виникало жодних проблем із перетином кордону.

Нагадаємо, що збірна Швейцарії з футболу оголосила заявку на Чемпіонат світу 2026. У фінальній заявці збірної Швейцарії на Чемпіонат світу опинились усі лідери команди – Граніт Джака, Ремо Фройлер, Ноа Окафор та Брель Емболо.