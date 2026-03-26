Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
«Рігас Зеллі» Лукашова (ліворуч) не вийшов до півфіналу Латвійсько-естонської ліги

Лукашов відіграв 34 хвилини, набрав 13 очок, зібрав 3 підбирання, віддав 5 передач

«Рігас Зеллі» Дениса Лукашова не зумів пробитись до півфіналу Латвійсько-естонської ліги, програвши в овертаймі «Калеву/Крамо» 100:102 і поступившись в серії 1:2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Денис Лукашов відіграв 34 хвилини, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 2/3 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 5 передач, зробив 1 перехоплення при 1 втраті.

У чемпіонаті Румунії «Динамо» здолало «Петролул» 97:88. В’ячеслав Бобров зіграв 19 хвилин, набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.

В іншому матчі «Рапід» здолав «Волунтарі» 79:76. Олександр Липовий провів на майданчику 19 хвилин, набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 3 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Читайте також

У цьому сезоні Діке (праворуч) провела 22 гри з двозначною кількістю очок
Діке увійшла до символічної збірної конференції в заокеанській NCAA
18 березня, 10:21
Артем Пустовий провів 58 матчів за українську збірну
Баскетболіст Артем Пустовий йде зі збірної. Велике інтерв'ю
7 березня, 12:00
Ковтун зіграла 23 хвилини, за які набрала 10 очок, зібрала 11 підбирань, зробила 3 блок-шоти
Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії з баскетболу
2 березня, 16:04
У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
2 березня, 13:16
Найрезультативнішим гравцем у складі нашої збірної у попередній грі з Іспанією став Олександр Ковляр (з м'чем)
Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
2 березня, 10:44
22-річний Шеліст грає в іспанській системі баскетболу
Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо Реклама
27 лютого, 22:51
Іспанія підходить до матчу з Україною з двома перемогами в активі після першого ігрового вікна
Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»
27 лютого, 15:00
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
26 лютого, 13:56
Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
26 лютого, 11:59

Новини

Клуб Ягупової завершив боротьбу у плейоф чемпіонату Туреччини
Клуб Ягупової завершив боротьбу у плейоф чемпіонату Туреччини
25-річний канадський хокеїст помер від раку
25-річний канадський хокеїст помер від раку
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
