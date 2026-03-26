Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі

«Рігас Зеллі» Дениса Лукашова не зумів пробитись до півфіналу Латвійсько-естонської ліги, програвши в овертаймі «Калеву/Крамо» 100:102 і поступившись в серії 1:2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Денис Лукашов відіграв 34 хвилини, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 2/3 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 5 передач, зробив 1 перехоплення при 1 втраті.

У чемпіонаті Румунії «Динамо» здолало «Петролул» 97:88. В’ячеслав Бобров зіграв 19 хвилин, набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.

В іншому матчі «Рапід» здолав «Волунтарі» 79:76. Олександр Липовий провів на майданчику 19 хвилин, набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 3 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)