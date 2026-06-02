Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Юсуф Нуркич був вкрай незадоволений роботою Майка Буденгольцера під час його періоду в «Фінікс Санз»
фото: Imago
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Юсуф Нуркич поділився подробицями співпраці з Майком Буденгольцером під час одного з подкастів

Центровий Юсуф Нуркич, який наразі грає разом з українським баскетболістом Святославом Михайлюком за «Юту Джаз», виступив із резонансними звинуваченнями на адресу свого колишнього наставника по «Фінікс Санз» Майка Буденгольцера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на X&O’s Chat. 

Що сказав Нуркич?

31-річний боснійський баскетболіст розповів, що атмосфера в команді під керівництвом дворазового тренера року в НБА була абсурдною. За словами Нуркича, Буденгольцер мав серйозну алкогольну залежність, яка безпосередньо впливала на його поведінку та роботу. Спортсмен заявив, що фахівець навмисно влаштовував індивідуальні зустрічі з гравцями лише для того, щоб спровокувати їх та розв'язати конфлікт без жодних об'єктивних причин. Зокрема, під такі провокації потрапляли Бредлі Біл та Грейсон Аллен. Він також згадав, як тренер безпідставно назвав його поганим партнером по команді.

Особливий подив у Нуркича викликали спроби Буденгольцера повчати лідерів команди. За словами центрового, тренер намагався детально пояснювати Кевіну Дюранту, п'ятому нашому найкращому бомбардиру в історії НБА, як саме потрібно забивати м'ячі у кошик. Боснієць порівняв це з абсурдною спробою пояснювати досвідченому пілоту, як керувати літаком.

Кар'єра Буденгольцера

Майк Буденгольцер очолював «Фінікс Санз» протягом сезону 2024/2025. Попри зірковий склад із Дюрантом, Букером та Білом, команда під його керівництвом повністю провалила сезон, здобувши лише 36 перемог, посівши 11-те місце у Західній конференції та вперше за довгий час опинившись поза плейоф. Стосунки між Нуркичем та тренером швидко зіпсувалися: уже у січні 2025 року гравець публічно заявляв, що вони не спілкуються, а перед лютневим дедлайном центрового обміняли до «Шарлотт Горнетс». Наприкінці того сезону Буденгольцера звільнили, і цей етап став для нього останнім у НБА. До цього фахівець мав успішну кар'єру, зокрема вигравав чемпіонський титул із «Мілуокі Бакс» у 2021 році. Натомість «Фінікс Санз» під керівництвом нового тренера Джордана Отта у сезоні 2025/2026 зуміли повернутися до плейоф.

Нагадаємо, що зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА

Теги: тренер баскетбол НБА «Фінікс Санс»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Панатінаїкос»опублікував у соцмережах фотографії співробітників у костюмах хімзахисту
«Панатінаїкос» дезінфікував домашню арену, на якій його принциповий суперник виграв Євролігу
29 травня, 09:48
Мічел залишився без роботи
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
28 травня, 18:25
Бутко є вихованцем столичного баскетболу
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
28 травня, 11:36
«Нью-Йорк» є дворазовим чемпіоном НБА
«Нью-Йорк Нікс» вперше з 1999 року вийшов у фінал плейоф НБА
26 травня, 09:44
Україна зіграє підготовчі матчі проти збірних Анголи та Литви
Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
14 травня, 15:21
«Динамо» В'ячеслава Боброва на виїзді обіграло «Орадю» 81:80
Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
13 травня, 11:17
Олімпіада-2028 стане першою в історії, де у турнірі з баскетболу 3х3 виступатимуть по 12 чоловічих та жіночих збірних
Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3
8 травня, 11:34
«Реал» Леня поступився «Хапоелю»
Лень зіграв 20 хвилин у поєдинку плейоф Євроліги
6 травня, 11:06
Хосе Ортісу було 63 роки
Грав на чотирьох Олімпіадах. Пішов з життя ексбаскетболіст «Реала» та «Барселони»
5 травня, 16:40

Новини

Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі
Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера
Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua