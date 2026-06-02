Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність

Юсуф Нуркич поділився подробицями співпраці з Майком Буденгольцером під час одного з подкастів

Центровий Юсуф Нуркич, який наразі грає разом з українським баскетболістом Святославом Михайлюком за «Юту Джаз», виступив із резонансними звинуваченнями на адресу свого колишнього наставника по «Фінікс Санз» Майка Буденгольцера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на X&O’s Chat.

Що сказав Нуркич?

31-річний боснійський баскетболіст розповів, що атмосфера в команді під керівництвом дворазового тренера року в НБА була абсурдною. За словами Нуркича, Буденгольцер мав серйозну алкогольну залежність, яка безпосередньо впливала на його поведінку та роботу. Спортсмен заявив, що фахівець навмисно влаштовував індивідуальні зустрічі з гравцями лише для того, щоб спровокувати їх та розв'язати конфлікт без жодних об'єктивних причин. Зокрема, під такі провокації потрапляли Бредлі Біл та Грейсон Аллен. Він також згадав, як тренер безпідставно назвав його поганим партнером по команді.

Особливий подив у Нуркича викликали спроби Буденгольцера повчати лідерів команди. За словами центрового, тренер намагався детально пояснювати Кевіну Дюранту, п'ятому нашому найкращому бомбардиру в історії НБА, як саме потрібно забивати м'ячі у кошик. Боснієць порівняв це з абсурдною спробою пояснювати досвідченому пілоту, як керувати літаком.

Кар'єра Буденгольцера

Майк Буденгольцер очолював «Фінікс Санз» протягом сезону 2024/2025. Попри зірковий склад із Дюрантом, Букером та Білом, команда під його керівництвом повністю провалила сезон, здобувши лише 36 перемог, посівши 11-те місце у Західній конференції та вперше за довгий час опинившись поза плейоф. Стосунки між Нуркичем та тренером швидко зіпсувалися: уже у січні 2025 року гравець публічно заявляв, що вони не спілкуються, а перед лютневим дедлайном центрового обміняли до «Шарлотт Горнетс». Наприкінці того сезону Буденгольцера звільнили, і цей етап став для нього останнім у НБА. До цього фахівець мав успішну кар'єру, зокрема вигравав чемпіонський титул із «Мілуокі Бакс» у 2021 році. Натомість «Фінікс Санз» під керівництвом нового тренера Джордана Отта у сезоні 2025/2026 зуміли повернутися до плейоф.

Нагадаємо, що зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА.