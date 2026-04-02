Володар «Ґреммі» зіграє за професійний баскетбольний клуб у Китаї

Володар «Ґреммі» зіграє за професійний баскетбольний клуб у Китаї
У 2012 році J.Cole мав досвід гри у Матчі знаменитостей НБА
фото: Reuters

Для J. Cole контракт з професійною командою буде не першим подібним досвідом

Американський репер J. Cole (справжнє ім'я – Джермейн Коул) підписав контракт із китайським баскетбольним клубом «Нанкін Монкі Кінгс», який виступає в Китайській баскетбольній асоціації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

Бажання виконавця зіграти в баскетбол у Китаї

Для 41-річного володаря премії «Ґреммі» та автора шести «платинових» альбомів, це вже третій серйозний досвід у професійному спорті. Раніше він успішно виступав за руандійський клуб «Патріотс» в Африканській баскетбольній лізі у 2021 році та за канадську команду «Скарборо Шутінг Старс» у 2022 році. За інформацією інсайдера ESPN Шамса Чаранії, Коул ще минулого року планував зіграти кілька матчів у Китаї, а тепер остаточно приєднався до команди, щоб довести, що його пристрасть до баскетболу є настільки ж професійною, як і музична кар'єра. На спортивні амбіції репера значно вплинув приклад зірки НБА Стефена Каррі, чия працелюбність надихнула артиста на серйозні тренування та виступи на міжнародному рівні.

Поєднання баскетболу і музики

Попри активну спортивну діяльність, J. Cole залишається на вершині музичного олімпу. У лютому 2026 року він презентував довгоочікуваний альбом The Fall-Off, який одразу привернув увагу як критиків, так і слухачів, отримавши схвальні відгуки. Окрім власної кар’єри, J. Cole зарекомендував себе як талановитий продюсер і ментор для молодих виконавців. Він співпрацював із такими зірками, як Kendrick Lamar, Janet Jackson та Young Thug, демонструючи універсальність свого стилю від репу до поп-музики. Важливою частиною його впливу на музичну індустрію є також лейбл Dreamville Records, який став платформою для розвитку нових імен.

Поєднання професійного спорту та музичної кар’єри є серйозним викликом навіть для настільки досвідченого артиста, адже виступи в КБА потребують високого рівня фізичної підготовки та повної концентрації, тоді як студійна робота вимагає творчої енергії та часу. Утім, попередній досвід J. Cole свідчить про його здатність балансувати між цими двома сферами та не не втрачати в жодному з напрямів.

Призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом
«На льоду з короткою програмою». Відомі біатлоністки вразили навичками фігурного катання
Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
