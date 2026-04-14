Тупало стала віцечемпіонкою баскетбольної Балтійської ліги у Дивізіоні В

Захисниця збірної України з баскетболу Поліна Тупало разом з командою «TTT Ріга Джуніорс» стала віцечемпіонкою Балтійської ліги у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У півфінальному матчі Фіналу чотирьох «TTT Ріга Джуніорс» обіграли «Каунас Атлетікс» 84:76. Поліна Тупало за 22 хвилини набрала 12 очок (3/4 двоочкові, 2/4 триочкові), зробила 6 передач і 1 підбирання.

У вирішальному матчі Фіналу чотирьох Балтійської ліги у Дивізіоні В «TTT Ріга Джуніорс» поступились «Лієпаї» 54:70. Українка зіграла 10 хвилин, очок не набрала (0/1 триочкові), зробила 2 підбирання, 1 передачу.

Загалом в сезоні 18-річна українка в середньому набирала 9.2 очка, 2.0 підбирання та 3.5 передачі.

У березні Поліна Тупало дебютувала за національну збірну України, зігравши два матчі у відборі на Євробаскет-2027, в середньому набравши 2.5 очка, 0.5 підбирання та 1.0 передачу.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)