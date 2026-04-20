Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути сенсаційну перемогу у фінальній серії чемпіонату Швейцарії

У серії до трьох перемог «Ньон» Уро-Ніле лідирує 2:0

«Ньон» українки Міріам Уро-Ніле створив ще одну сенсацію у фінальній серії жіночого чемпіонату Швейцарії з баскетболу і після домашньої перемоги над кращою командою регулярного чемпіонату, обіграв «Фрібур» на виїзді 93:81. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У серії до трьох перемог «Ньон» лідирує 2:0.

Однією з кращих в складі «Ньона» стала українка Міріам Уро-Ніле, яка за 37 хвилин набрала 24 очка (2/7 двоочкові, 6/8 триочкові, 2/2 штрафні), зібрала 14 підбирань, зробила 5 передач і 3 перехоплення при 3 фолах та 4 втратах.

Третя гра фінальної серії відбудеться 22 квітня 2026 року на майданчику «Ньона».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)