Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути сенсаційну перемогу у фінальній серії чемпіонату Швейцарії

Артем Худолєєв
У серії до трьох перемог «Ньон» Уро-Ніле лідирує 2:0

Міріам Уро-Ніле за 37 хвилин набрала 24 очка, зібрала 14 підбирань, зробила 5 передач і 3 перехоплення

«Ньон» українки Міріам Уро-Ніле створив ще одну сенсацію у фінальній серії жіночого чемпіонату Швейцарії з баскетболу і після домашньої перемоги над кращою командою регулярного чемпіонату, обіграв «Фрібур» на виїзді 93:81. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У серії до трьох перемог «Ньон» лідирує 2:0.

Однією з кращих в складі «Ньона» стала українка Міріам Уро-Ніле, яка за 37 хвилин набрала 24 очка (2/7 двоочкові, 6/8 триочкові, 2/2 штрафні), зібрала 14 підбирань, зробила 5 передач і 3 перехоплення при 3 фолах та 4 втратах.

Третя гра фінальної серії відбудеться 22 квітня 2026 року на майданчику «Ньона».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Читайте також

«Монако» Кличка поступився вдома «Ліону-Віллербану» 83:87
Кличко провів найрезультативніший матч у кар'єрі в чемпіонаті Франції з баскетболу
Сьогодні, 10:42
Матчі Фіналу чотирьох пройдуть 24-25 квітня 2026 року в столичному «Авангарді»
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночої баскетбольної Вищої ліги
14 квiтня, 11:57
Ріверс провів у «Мілуокі» три сезони
«Мілуокі Бакс» звільнив тренера, який привів клуб до перемоги у Кубку НБА
13 квiтня, 13:51
ВЕФ Рига українців Сидорова та Новицького завоював бронзу Латвійсько-Естонської ліги
Баскетболісти Сидоров та Новицький здобули бронзу Латвійсько-Естонської ліги
8 квiтня, 10:21
Дончич пропустить решту регулярного сезону НБА
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
6 квiтня, 09:27
Дмитро Забірченко підкреслив зростання рівня змагань
Тренер «Київ-Баскета» Забірченко поміркував про фаворитів сезону Суперліги Реклама
4 квiтня, 16:41
Словенський баскетболіст п'ять поспіль років входив до першої збірної сезону НБА
Один з найкращих баскетболістів світу отримав пошкодження в НБА
3 квiтня, 16:38
Бобров відіграв 23 хвилини, набрав 9 очок, зібрав 8 підбирань, віддав 2 передачі
Клуби Липового і Боброва здобули перемоги у чемпіонаті Румунії з баскетболу
3 квiтня, 14:07
Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз»
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА
31 березня, 11:10

Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном
Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі
Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі
Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу
Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
