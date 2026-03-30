Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги

Артем Худолєєв
Перший етап плейоф Суперліги триватиме до двох перемог однієї з команд

Перші матчі плейоф мають пройти 4 квітня 2026 року

У регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги було зіграно останній тур у Миколаєві та Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матчі останнього туру регулярного чемпіонату Суперліги

У Миколаєві «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги над «Старим Луцьком» та «Прикарпаттям-Говерлою» і не дивлячись на перемогу «Черкаських Мавп» над «Харківськими Соколами» саме «Ніко-Баскет» зайняв сьоме місце в турнірній таблиці, тоді як «Мавпи» вийшли в плейоф з восьмої позиції.

В боротьбі за 4-6 місця «Запоріжжя» програло «Київ-Баскету» і стало шостим, попри перемогу над «Рівним» в останній день. «Рівне» в свою чергу не скористалось поразкою «Прикарпаття-Говерли», програвши у «Дніпрі» свої обидва матчі і ставши в підсумку п’ятим.

Пари першого етапу плейоф Суперліги

  • «Дніпро» – «Черкаські Мавпи»
  • Харківські Соколи – «Ніко-Баскет»
  • «Київ-Баскет» – «Запоріжжя»
  • «Прикарпаття-Говерла» – «Рівне-ОШВСМ»

Перші матчі плейоф на майданчику команд, що посіли вище місце в турнірній таблиці мають пройти 4 квітня 2026 року. Другі матчі серії до двох перемог заплановані на 7-8 квітня року, тоді як треті матчі у разі необхідності пройдуть 10-11 квітня року.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).

Читайте також

Жіноча збірна України потрапила до третього кошика
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
26 березня, 10:13
У рейтингу асистентів відбору Аліна Ягупова зайняла четверте місце
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
18 березня, 13:18
«Капфенберг» Зотова здобув перемогу над «Обервартом»
Зотов набрав 21 очко у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
16 березня, 11:21
Україна втратила перевагу над Чорногорією в очних зустрічах після домашнього поєдинку
Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії в Ризі Реклама
11 березня, 21:10
Ковляр допоміг «Будучності» виграти у «Ігокеа»
Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі
9 березня, 10:03
Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Усова
Сили оборони знищили на фронті російського баскетболіста
9 березня, 09:55
Після поразок у матчах з Іспанією збірна України з баскетболу піднялася у рейтингу ФІБА з 40 місця на 39-е
Україна піднялася в рейтингу ФІБА
5 березня, 14:29
У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
2 березня, 13:16
Найрезультативнішим гравцем у складі нашої збірної у попередній грі з Іспанією став Олександр Ковляр (з м'чем)
Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
2 березня, 10:44

Новини

Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
