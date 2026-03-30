Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги

Перший етап плейоф Суперліги триватиме до двох перемог однієї з команд

Перші матчі плейоф мають пройти 4 квітня 2026 року

У регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги було зіграно останній тур у Миколаєві та Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матчі останнього туру регулярного чемпіонату Суперліги

У Миколаєві «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги над «Старим Луцьком» та «Прикарпаттям-Говерлою» і не дивлячись на перемогу «Черкаських Мавп» над «Харківськими Соколами» саме «Ніко-Баскет» зайняв сьоме місце в турнірній таблиці, тоді як «Мавпи» вийшли в плейоф з восьмої позиції.

В боротьбі за 4-6 місця «Запоріжжя» програло «Київ-Баскету» і стало шостим, попри перемогу над «Рівним» в останній день. «Рівне» в свою чергу не скористалось поразкою «Прикарпаття-Говерли», програвши у «Дніпрі» свої обидва матчі і ставши в підсумку п’ятим.

Пари першого етапу плейоф Суперліги

«Дніпро» – «Черкаські Мавпи»

Харківські Соколи – «Ніко-Баскет»

«Київ-Баскет» – «Запоріжжя»

«Прикарпаття-Говерла» – «Рівне-ОШВСМ»

Перші матчі плейоф на майданчику команд, що посіли вище місце в турнірній таблиці мають пройти 4 квітня 2026 року. Другі матчі серії до двох перемог заплановані на 7-8 квітня року, тоді як треті матчі у разі необхідності пройдуть 10-11 квітня року.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).