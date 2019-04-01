Визначився третій півфіналіст баскетбольної Суперліги



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«Київ-Баскет» став третім півфіналістом Суперліги Федерація баскетболу України

«Київ-Баскет» здолав у вирішальному матчі «Миколаїв»

У вирішальному, третьому матчі чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» обіграв «Миколаїв» з рахунком 87:73 і пробився в півфінал.

«Київ-Баскет» - «Миколаїв» 83:73 (20:21, 22:17 23:16, 18:19)

Рахунок в серії - 2:1

«Київ-Баскет»: Горобченко (13), Крик (17), Крутоус (22 + 5 підбирань), Челован, Нванкво (6) - старт; Петров (13 + 10 підбирань + 5 передач), Луценко (6 + 5 підборів), Латковичі (4 + 5 передач), Сандул (2), Носков. Тренер – Євген Мурзін

«Миколаїв»: Віталій Зотов (23 + 4 втрати), Тонченко (5), Омоера (18), Давидюк (4), Адедиран (8 + 2 блок-шоти) - старт; Приймак (6 + 6 підбирань), хохоник (5), Попов (2 + 4 передачі), Анікієнко (2). Тренер – Віталій Черній

Легіонер гостей Кіт Омоера відкрив рахунок у грі вже на 14-й секунді гри, коли в ефектному проході увірвався під кільце суперника та забив ефектні два, на що дуже швидко відповіли і господарі паркету – Морріс Крік влучив дальній кидок після результативної передачі від молодого Горобченка. Надалі Крік додав ще два бали, але тут же прокинувся один з лідерів корабелів Віталій Зотов, який також влучив два, а ще через хвилину три бали. Рівна гра точилася між суперниками аж до кінцівки першої десятихвилинки – 20:21.

Другий період розпочався з вдалої атаки від гостей: два бали забив Хохоник та збільшив ситуативну перевагу своєї команди до трьох пунктів, але проти був Максим Луценко, який влучив три та рахунок зрівняв. Але миколаївці не знітились і зусиллями Адедирана, Зотова та Приймака знову вийшли вперед.

В середині чверті різниця в рахунку вже складала 10 балів на користь саме підопічних Віталія Чернія. Проте, в кінцівці стартової десятихвилинки кияни все ж взяли своє та наздогнали суперника – 42:38.

Третю чверть потужніше розпочала команда Євгена Мурзіна і вже за дві хвилини зіграного часу кияни були попереду на 9 балів. Після цього гравець «Миколаєва» Антон Давидюк влучив три та, здавалося, повернув свій клуб до гри, але пізніше команді гостей так і не вдалося наблизитися до столичного колективу у третій чверті.

Проте вже в середині останньої десятихвилинки «корабели» все ж знайшли сили на останній ривок та зменшили відставання свого клубу до 4 балів, після чого рівно три хвилини чистого ігрового часу жодна команда не могла набрати бали, аж до поки біґмен Нванкво не влучив середній кидок для команди Мурзіна. На ближчу відстань «коребели» наблизитися так і не змогли – 83:73.

«Київ-Баскет» - третя команда, котра проходить до 1/2 плей-оф Суперліги після «Хіміка» та «Запоріжжя».

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Джерело: Федерація баскетболу України