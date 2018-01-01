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    «Хімік» став другим фіналістом жіночого Кубку України з волейболу

    У вирішальному протистоянні силами поміряються «Галичанка» та «Хімік»
    «Хімік» переміг запорізьку «Орбіту-ЗНУ-ОДЮСШ» у другому півфінальному матчі Кубка України та вийшов у фінал змагань. У першій партії суперник мав два сетболи (24:22), але наступні чотири розіграші залишилися за южненською командою, інформує офіційний сайт «Хіміка». У двох наступних боротьби не вийшло: всього 20
    • Сьогодні, 19:44
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    Фото ВК &laquo;Хімік&raquo;
    Фото ВК «Хімік»

    У вирішальному протистоянні силами поміряються «Галичанка» та «Хімік»

    «Хімік» переміг запорізьку «Орбіту-ЗНУ-ОДЮСШ» у другому півфінальному матчі Кубка України та вийшов у фінал змагань.

    У першій партії суперник мав два сетболи (24:22), але наступні чотири розіграші залишилися за южненською командою, інформує офіційний сайт «Хіміка».

    У двох наступних боротьби не вийшло: всього 20 очок набрала запорізька команда.

    «Хімік» в п'ятий раз поспіль і всьоме за останні вісім років вийшов у фінал Кубка України, вигравши трофей чотири рази поспіль.

    Найкращим снайпером матчу стала Катерина Дудник, яка набрала 15 очок.

    Кубок України з волейболу

    Жінки

    «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» – «Хімік» – 0:3 (24:26, 11:25, 9:25)

    Перший матч южненки також виграли 3:0.

    Нагадаємо, тернопільська «Галичанка» стала першим фіналістом жіночого Кубку України з волейболу.

    Кубок України Волейбол
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