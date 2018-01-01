«Хімік» став другим фіналістом жіночого Кубку України з волейболу

У вирішальному протистоянні силами поміряються «Галичанка» та «Хімік»

«Хімік» переміг запорізьку «Орбіту-ЗНУ-ОДЮСШ» у другому півфінальному матчі Кубка України та вийшов у фінал змагань. У першій партії суперник мав два сетболи (24:22), але наступні чотири розіграші залишилися за южненською командою, інформує офіційний сайт «Хіміка». У двох наступних боротьби не вийшло: всього 20