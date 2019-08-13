«Хімік» та «Дніпро» зіграють за перший трофей нового баскетбольного сезону



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«Дніпро» - минулорічний переможець Суперкубка України ФБУ

17 та 21 вересня відбудуться матчі за Суперкубок України

Трохи більше ніж за місяць в Україні поновлюється клубний баскетбольний сезон.

Уже за традицією його відкриють матчами за Суперкубок України. Поєдинки за перший трофей сезону відбудуться між чемпіоном Суперліги – БК «Хімік» та чинним володарем Кубка України – БК Дніпро».

Переможця визначать за підсумками двох матчів. Ігровими датами ФБУ назвала 17 та 21 серпня.

А от хто буде господарем матчів вирішуватиметься шляхом жеребкування. Воно відбудеться завтра (14 серпня) в офісі ФБУ. Онлайн трансляція цієї події розпочнеться на сайті ФБУ об 11:00.