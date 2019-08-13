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    «Хімік» та «Дніпро» зіграють за перший трофей нового баскетбольного сезону

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    &laquo;Дніпро&raquo; - минулорічний переможець Суперкубка України - «Хімік» та «Дніпро» зіграють за перший трофей нового баскетбольного сезону
    «Дніпро» - минулорічний переможець Суперкубка України
    ФБУ

    17 та 21 вересня відбудуться матчі за Суперкубок України

    Трохи більше ніж за місяць в Україні поновлюється клубний баскетбольний сезон.

    Уже за традицією його відкриють матчами за Суперкубок України. Поєдинки за перший трофей сезону відбудуться між чемпіоном Суперліги – БК «Хімік» та чинним володарем Кубка України – БК Дніпро».

    Переможця визначать за підсумками двох матчів. Ігровими датами ФБУ назвала 17 та 21 серпня.

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    А от хто буде господарем матчів вирішуватиметься шляхом жеребкування. Воно відбудеться завтра (14 серпня) в офісі ФБУ. Онлайн трансляція цієї події розпочнеться на сайті ФБУ об 11:00.

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