Баскетболістки жіночої НБА побилися під час матчу (відео)
Сутичка в жіночій НБА
azcentral.com
Сутичка виникла між командами «Фінікс» та «Даллас»
Під час матчу баскетбольної НБА між командами «Фінікс» та «Даллас» на майданчику спалахнула сутичка.
Емоційну реакцію спровокувала надто жорстка боротьба між центровою «Фінікс» Бріттні Грайнер та форвардом «Далласа» Крістін Анігве.
У підсумку арбітри десять хвилин розбороняли суперниць, вилучили по три гравці в кожній команді.
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