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    «Хімік» вдруге програв німецькому «Палмбергу» і вилетів з єврокубків

    Южненський клуб завершив виступи в Кубку ЄКВ
    Чемпіон України з волейболу серед жінок «Хімік» завершив виступи в Кубку ЄКВ після поразки в матчі-відповіді від німецького «Палмбергу» 1:3. Южненська команда поступилася в першому поєдинку без будь-яких шансів 0:3, проте з великим бажанням підходила до повторної зустрічі на своєму майданчику. І дійсно в першому сеті
    • Вчора, 22:22
    • Розсилка
    <span>Фото: facebook.com/KhimikYuzhny</span>
    Фото: facebook.com/KhimikYuzhny

    Южненський клуб завершив виступи в Кубку ЄКВ

    Чемпіон України з волейболу серед жінок «Хімік» завершив виступи в Кубку ЄКВ після поразки в матчі-відповіді від німецького «Палмбергу» 1:3.

    Южненська команда поступилася в першому поєдинку без будь-яких шансів 0:3, проте з великим бажанням підходила до повторної зустрічі на своєму майданчику.

    І дійсно в першому сеті команда Андрія Романовича добре атакувала і просто здорово грала в захисті, зумівши домогтися перемоги.

    Втім, на більше «Хімік» не вистачило, вже в другому сеті трапився провал, який призвів до поразки 13:25.

    Не вдалося господаркам майданчика нічого зробити і після цього, клас суперниць був вище і вони впевнено довели справу до перемоги.

    Кубок ЄКВ з волейболу сезону-2017/18

    1/8 фіналу

    «Хімік» (Україна) - «Палмберг» (Шверін, Німеччина) - 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 18:25)

    Джерело: sportarena.com

    Волейбол
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