Южненський клуб завершив виступи в Кубку ЄКВ

Чемпіон України з волейболу серед жінок «Хімік» завершив виступи в Кубку ЄКВ після поразки в матчі-відповіді від німецького «Палмбергу» 1:3. Южненська команда поступилася в першому поєдинку без будь-яких шансів 0:3, проте з великим бажанням підходила до повторної зустрічі на своєму майданчику. І дійсно в першому сеті



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Фото: facebook.com/KhimikYuzhny

Южненський клуб завершив виступи в Кубку ЄКВ

Чемпіон України з волейболу серед жінок «Хімік» завершив виступи в Кубку ЄКВ після поразки в матчі-відповіді від німецького «Палмбергу» 1:3.

Южненська команда поступилася в першому поєдинку без будь-яких шансів 0:3, проте з великим бажанням підходила до повторної зустрічі на своєму майданчику.

І дійсно в першому сеті команда Андрія Романовича добре атакувала і просто здорово грала в захисті, зумівши домогтися перемоги.

Втім, на більше «Хімік» не вистачило, вже в другому сеті трапився провал, який призвів до поразки 13:25.

Не вдалося господаркам майданчика нічого зробити і після цього, клас суперниць був вище і вони впевнено довели справу до перемоги.

Кубок ЄКВ з волейболу сезону-2017/18

1/8 фіналу

«Хімік» (Україна) - «Палмберг» (Шверін, Німеччина) - 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 18:25)

Джерело: sportarena.com