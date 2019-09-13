ХК «Кременчук» заявив на чемпіонат України російського нападника без ігрової практики



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Семен Жерєбцов Твіттер

Росіянин Семен Жерєбцов останні три сезони не виступав на професіональному рівні

Хокейний клуб «Кременчук» оприлюднив заявку на новий сезон чемпіонату України. Серед заявлених гравців присутній росіянин Семен Жерєбцов, який не грав останні три сезони, стверджує «Чемпіонат».

26-річний Жерєбцов – вихованець омського «Авангарда». Зіграв за команду 26 матчів у КХЛ, в яких закинув одну шайбу та віддав три результативні передачі.

У сезоні-2015/16 Жерєбцов почав виступи за альмєтьєвський «Нєфтянік» у ВХЛ. Після дев’яти зіграних матчів перейшов до казахстанського «Теміртау». Зіграв там ще два поєдинки і до цього часу більше на професіональному рівні не виступав.