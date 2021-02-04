Холіфілд стверджує, що може провести бій з Майком Тайсоном

Легендарні боксери обговорюють можливість проведення поєдинку

Легендарний боксер Евандер Холіфілд в коментарі для TalkSport сказав, що зараз веде переговори з Майком Тайсоном про те, щоб провести поєдинок в цьому році.

«Я відповів би так, якщо мене знову попросять вийти з Тайсоном в ринг. Ми близькі до угоди. Думаю, ми обидва хочемо побитися. І це станеться», – заявив Холіфілд.

На піку своєї форми вони зустрічалися двічі. У 1996 році Холіфілд переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. Через півроку вони знову вийшли в ринг, тоді Майка Тайсона дискваліфікували, він вкусив Евандера за вухо.

Нагадаємо, в кінці листопада «Залізний Майк» провів бій проти ще однієї легенди 1990-х років Роя Джонса. Їх поєдинок завершився в нічию.

Бій мав статус виставкового, а тривалість раунду була скорочена з трьох до двох хвилин. Крім цього, обидва учасники отримали потовщені рукавички.

Сам же бій приніс організаторам понад 50 мільйонів доларів прибутку

Джерело: Sport.ua