WBO схвалила проведення бою Джошуа – Ф’юрі. Переможець битиметься з Усиком або Джойсом

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі близькі до об'єднавчого бою як ніколи

Українець у разі перемоги над Джойсом стане тимчасовим чемпіоном світу

Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення об’єднавчого бою в суперважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.

Раніше Джошуа мав провести захист титулу WBO в бою з обов’язковим претендентом — Олександром Усиком. За інформацією Boxing Scene, організація більше не закликає Ей Джея до обов’язкового захисту.

Стосовно Усика, то його наступним суперником має стати непереможений Джо Джойс. Українець і британець битимуться за титул тимчасового чемпіона WBO.

Повідомляється, що переможець бою Джошуа — Ф’юрі протягом 180 днів повинен буде побитися з переможцем поєдинку Усик — Джойс.

Крім того, Ей Джей буде зобов’язаний зустрітися з Усиком або Джойсом, якщо протягом цього терміну він не проведе бій з Тайсоном.

Останньою перешкодою для Ф’юрі залишається тривала суперечка з Діонтеєм Вайлдером, який сподівається через суд домогтися реваншу з Циганським королем. Очікується, що рішення щодо їх третього бою буде прийнято до кінця місяця.

Джошуа і Ф’юрі повинні битися за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Ентоні належать пояси WBA, WBO і IBF, Тайсон після перемоги над Вайлдером став чемпіоном WBC.

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