  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    WBO схвалила проведення бою Джошуа – Ф’юрі. Переможець битиметься з Усиком або Джойсом

    • Розсилка
    Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі близькі до об'єднавчого бою як ніколи - WBO схвалила проведення бою Джошуа – Ф’юрі. Переможець битиметься з Усиком або Джойсом
    Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі близькі до об'єднавчого бою як ніколи
    Світлина - WalesOnline

    Українець у разі перемоги над Джойсом стане тимчасовим чемпіоном світу

    Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення об’єднавчого бою в суперважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.

    Раніше Джошуа мав провести захист титулу WBO в бою з обов’язковим претендентом — Олександром Усиком. За інформацією Boxing Scene, організація більше не закликає Ей Джея до обов’язкового захисту.

    Стосовно Усика, то його наступним суперником має стати непереможений Джо Джойс. Українець і британець битимуться за титул тимчасового чемпіона WBO.

    Повідомляється, що переможець бою Джошуа — Ф’юрі протягом 180 днів повинен буде побитися з переможцем поєдинку Усик — Джойс.

    Крім того, Ей Джей буде зобов’язаний зустрітися з Усиком або Джойсом, якщо протягом цього терміну він не проведе бій з Тайсоном.

    Останньою перешкодою для Ф’юрі залишається тривала суперечка з Діонтеєм Вайлдером, який сподівається через суд домогтися реваншу з Циганським королем. Очікується, що рішення щодо їх третього бою буде прийнято до кінця місяця.

    Джошуа і Ф’юрі повинні битися за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Ентоні належать пояси WBA, WBO і IBF, Тайсон після перемоги над Вайлдером став чемпіоном WBC.

     Читайте також: Промоутер запропонував Усику альтернативу бою з Джошуа
    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер Джозеф Джойс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies