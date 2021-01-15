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    Промоутер запропонував Усику альтернативу бою з Джошуа

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    Перемігши Джо Джойса, Олександр Усик може стати чемпіоном світу без бою з Джошуа - Промоутер запропонував Усику альтернативу бою з Джошуа
    Перемігши Джо Джойса, Олександр Усик може стати чемпіоном світу без бою з Джошуа
    Світлина із соцмереж

    Едді Герн дав зрозуміти українцеві, що фанати можуть не пробачити йому зірваного бо за титул абсолютного чемпіона світу

    Едді Герн, промоутер володаря більшості поясів у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, порадив Олександру Усику побитися з Джо Джойсом за тимчасовий титул WBO, поки «Ей Джей» сперечатиметься з Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

    «Коли вони битимуться за абсолютне чемпіонство і потім організації відберуть свої пояси, значить, так тому і бути», - сказав Герн під час подкаст-шоу Toe2Toe від Sky Sports.

    «Дуже хочу побачити той момент, коли Ей Джей стане абсолютним чемпіоном. Ви можете сказати Усику: «Організуй бій з Джо Джойсом за тимчасовий пояс, який після поєдинку Ф’юрі і Джошуа стане повноцінним титулом». Усик відмінний хлопець, який обожнює цей спорт, і він обов'язково зрозуміє, що бій Ф’юрі і Ей Джея дуже вигідний боксу.

    Невже він хоче зашкодити організації поєдинку за абсолютне чемпіонство? Якщо він це зробить, то фанатам таке точно не сподобається. Але ми не можемо виявляти до нього неповаги, кажучи: «Вибач, приятелю, тобі потрібно зачекати».  Моя ж відповідь на це – бій Усика з Джо Джойсом».

    Додамо, що Усик володіє першочерговим правом на бій з Джошуа.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Герн Джозеф Джойс
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