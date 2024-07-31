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Голова МЗС Німеччини згадала спортивне минуле і вразила глядачів (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Голова МЗС Німеччини згадала спортивне минуле і вразила глядачів (фото)
Бербок пострибала на батуті
фото: Deutsche Welle

Анналена Бербок продемонструвала у німецькому Леверкузені, що вона не втратила навички гімнастки

Під час візиту Анналени Бербок до німецьких паралімпійців у Леверкузені міністерка вразила громадськість навичками стрибків на батуті. Про це пише Deutsche Welle. Бербок з легкістю виконавши серію опорних стрибків на батуті спортзалу і отримала алодисменти присутніх. 

«Не всі про це знають, але в дитинстві та юності політик займалася стрибками на батуті, брала участь у змаганнях на національному рівні і навіть здобувала медалі», – повідомляє видання.

2 фото
На весь екран

Свою першу бронзу в дисципліні «подвійний мінітрамп» Анналена Бербок отримала у 1994 році у категорії юніорів, а потім у 1999 році – вже у дорослій категорії, розповідають журналісти видання.

Однак після закінчення школи Бербок залишила спорт, вступила до університету на факультет політології та незабаром зайнялася політичною кар'єрою. Але стрибати на батуті нинішня міністерка ФРН явно не розучилася – про це говорять фотографії моменту, коли вона захотіла згадати про своє спортивне минуле. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спробувала виправдати витрати понад десять тисяч євро на місяць з бюджету на перукарів та візажистів, заявивши, що інакше вона мала б вигляд «гробаря».Зазначається, що цього року витрати на макіяж глави зовнішньополітичного відомства Німеччини становили 136,5 тис євро. Після критики Бербок заявила, що це їй все це необхідно.

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