Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну
Гордіюк, окрім виступів у РФ, ще й незаконно порушувала правила перетину кордону, відвідуючи Крим
Вибір на користь РФ остаточно зруйнував шанси легкоатлетки на участь у міжнародних змаганнях

8 листопада відбулося засідання Ради Федерації легкої атлетики України, проведене у змішаному форматі, на якому було ухвалено низку рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФЛАУ. 

Серед них головним стало позбавлення Анни Гордіюк статусу членкині ФЛАУ. Причиною цього стало те, що спортсменка, яка раніше представляла Запорізьку область, брала участь у змаганнях на території РФ після 2022 року. 20-річна Гордіюк, яка жила в окупованому Енергодарі, до повномасштабного вторгнення демонструвала успіхи на всеукраїнських юнацьких чемпіонатах, виграючи змагання на спринтерські дистанціях на 100 та 200 метрів.

Однак, залишившись у рідному місті, вона продовжила спортивну кар'єру в РФ, що підтверджується її виступами на турнірах, як-от «Видатних атлетів міста Орел» та перемогою на молодіжному чемпіонаті Росії з бігу на 100 метрів у Смоленську. Згідно з її профілем на World Athletics Гордіюк провела шість турнірів минулого року, всі з яких були на території ворожої для України держави. Найкращим результатом для «української» легкоатлетки став показник в 11,59 секунди, який поступається нинішним лідеркам спринту Уляні Степанюк, Діані Гончаренко та Анні Карандуковій. 

Через підтримку РФ доступ на міжнародну арену Гордіюк буде закритим. Навіть змінивши громадянство на російське, вона буде забанена через принципову позицію World Athletics та Себастьяна Коу щодо участі росіян. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

легка атлетика спорт

