Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Наша команда у складі 26 спортсменів стала найсильнішою серед 450 учасників з 14 країн світу

Українці здобули сім золотих нагород у Грузії

Перше командне місце збірної України з кіокушинкай карате на міжнародному турнірі «BATUMI OPEN CUP» у Грузії. Про це повідомляє «Главком».

Наша команда у складі 26 спортсменів стала найсильнішою серед 450 учасників з 14 країн світу.

Чемпіони та призери турніру:

  • «Золото»: Нікіта Єрмаков (Київ, Муромець); Артем Святний (Київ, Муромець); Тимофій Мороз (Київ, Кодокан); Марія Анянова (Київ, Kryukivshina dojo); Ірина Кавун (Ірпінь, Санчін); Роксолана Продиус (Львів, ЛОФКК); Вікторія Вороновська (Львів, ЛОФКК).
  • «Срібло»: Назар Янковенко (Київ, Муромець); Тимур Мірошников (Київ, Муромець); Марія Паршакова (Київ, Кодокан); Дарʼя Любчикова (Чернігів).
  • «Бронза»: Давид Фесік (Київ, Кодокан); Тамара Федорова (Київ, Кодокан).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

