Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»

Дворазовий олімпійський чемпіон з вільної боротьби, шестиразовий чемпіон світу Абдулрашид Садулаєв у розмові з пропагандистами поскаржився на недопуск до змагань. Про це повідомляє «Главком».

Садулаєв у цьому році пропустив чемпіонат світу у Загребі, бо йому відмовили у візі. Також у минулому році через підтримку війни проти України він пропустив Олімпійські ігри у Парижі.

«Чемпіон на те й чемпіон, якби все було так просто, то всі ставали б чемпіонами. Був готовий до всіх труднощів та складнощів. Я взагалі не думав, що у ХХІ столітті у спорті можливі такі обмеження. Спорт – це посол миру, він має об'єднувати. А нам роблять обмеження. Але ми продовжимо працювати і рухатися далі, треба пробувати вдруге, втретє, одинадцятий раз, якщо вперше не вийшло», – заявив борець.

У квітні 2025 року Садулаєв також не зміг взяти участь у чемпіонаті Європи, що проходив у Словаччині, через відмову у видачі візи. Російські ЗМІ повідомляли, що у 2024 році він отримав 59-місячну заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони

Нагадаємо, що Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв у березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».